„Jsem z toho ještě teď v šoku,“ povzdechla si pedikérka Eva Vrátná. Ta během chvilky přišla o všechno. O střechu nad hlavou i živnost. „V sobotu jsme byli naštěstí na návštěvě u rodičů. Já i děti. Pak mi volala sousedka, že mi do baráku zaparkoval autobus. To samé volala i policie. Jeli jsme domů a tam jsme viděli tu hrůzu. Být doma, mohlo to skončit i hůř,“ popsala.