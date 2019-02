Nyní se rozhodla ostudu odstranit. Nepůjde ale o snadný ani rychlý zásah. Průzkumy ukázaly, že do haly zatéká z vozovky a parkoviště nad ní. „Takže prostá oprava problém zatékání neodstraní, je nutné provést celkovou rekonstrukci, která by měla být realizována ve spolupráci s Technickou správou komunikací,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

TSK se bude muset do rekonstrukce zapojit, neboť figuruje jako vlastník parkovacích ploch a povrchu komunikací. Na dotazy do uzávěrky vydání neodpověděla.

Hotovo do pěti let

Železničáři nicméně už zařadili dílo na seznam připravovaných staveb a s TSK chtějí jednat o jiném využití plochy nad halou. Parkoviště by tak mohlo zmizet. Uvažuje se například o jeho přeměně ve vyhlídkovou plochu s občerstvením či kavárnami.

SŽDC nechce zatím odhadovat náklady ani termíny rekonstrukce, hotovo by mělo být nejpozději do pěti let. „Bude zahrnovat komplexní obnovu železobetonové konstrukce stropní desky v oblastech průsaků, včetně rekonstrukce mostního svršku,“ doplnila Pistoriusová.

Odbavovací hala vznikla v 70. letech, čemuž odpovídá i špatný stav budovy. Ten podle SŽDC nijak nesouvisí s rekonstrukcí, kterou v minulých letech prováděla italská firma Grandi Stazioni.