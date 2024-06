V Kostelíčku Božího Těla nad Bludovem na Šumpersku se odehrál malý zázrak. Na zdejší oltář se totiž vratily reliéfy čtyř evangelistů, které před třiceti lety ukradli zloději. Kopie nechal vytvořit neznámý dárce. Reliéfy požehnal kněz u příležitosti nedělní pouti.

Do Kostelíčka u Bludova se vrátily reliéfy evangelistů | Video: Petr Krňávek

„Jednou jsem přijel na faru do Bludova a na lavičce v přízemí ležely tyto čtyři obrazy. Byla u nich cedulka, že je to dar ke Kostelíčku Božího Těla. Byl jsem tím překvapen. Je to důkaz, že kostelíček mají lidé rádi a rádi sem chodí,“ popsal bludovský farář Otto Sekanina.

Nejedná se přitom o první takovou událost. Již v minulosti se podobným způsobem dostala do kostelíčka socha svaté Rozálie.

Pouť začala v pátek 31. května eucharistickým průvodem a bohoslužbou. V sobotu 1. června ke Kostelíčku zamířili příznivci řemeslných piv. Ochutnat mohli produkty sedmi vesměs malých pivovarů.

Na nedělní dopolední poutní bohoslužbu navázal doprovodný program v podobě malého jarmarku a občerstvení. Pro přítomné vyhrávala kapela Moravští muzikanti, skauti z Rudy nad Moravou připravili pohádkový les.

Oprava nádrží i renovace varhan

O poutní místo pečuje Spolek pro Kostelíček Božího Těla. Letos opravil dvě nádrže na vodu u kapličky Panny Marie. Nádrže, které jsou kulturními památkami, byly původní.

V jedné se shromažďovala voda k pití, druhá sloužila k mytí nohou.

Zdroj: Deník/Petr Krňávek

Největší akce spolku je renovace varhan z kostelíčka, která letos směřuje do finiše. „Zahrají v příštím roce, pravděpodobně poprvé na pouti ke svaté Rozálii,“ doplnil Karel Směšný ze Spolku pro Kostelíček Božího Těla.