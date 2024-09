Zajímá tě digitalizace a energetický management? Ozvi se! (40 - 80.000 Kč) Práce na mezinárodních projektech pro lídra na trhu inovativních technologií je něco, co by zaujalo snad každého. Teď jen zjistit, zdali na to máš i ty... Jestli se nebojíš nových výzev, tak nám pošli životopis! Náplň práce: Vaším úkolem bude pracovat na globálních projektech zavádění řešení energetického managementu, které pomáhají zlepšovat spotřebu energie a optimalizovat ji pro naše zákazníky, Práce na projektech obsahuje: vytvoření architektury systému energetického managementu, návrh adekvátních produktů/řešení, instalaci/konfiguraci aplikačního SW/HW, který bude sbírat data ze senzorů a zařízení, vytvoření vizualizace dat energetického managementu, vytvoření reportů/KPI, vytvoření optimalizačních algoritmů. Budete nasazovat řešení energetického managementu a provádět uvedení do provozu na místě, Budete pracovat s řešeními energetického managementu, která jsou založena na lokálních i cloudových platformách, Budete také podporovat náš vývojový tým při testování nových funkcí a integraci nových typů měřičů energie, tepelných čerpadel, ventilačních systémů, nabíječek pro elektromobily, bateriových úložišť a dalších. 40 000 Kč

