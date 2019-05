Žádná kulturistika pro mladé, ale všestranný rozvoj. Tak popisují organizátoři mistrovství České republiky ve fitness svoji disciplínu. V neděli se v ní střetnou závodníci v kategoriích dětí, juniorů a dorostenců v Lužicích.

Turnaj pořádá tamní All Stars Fitness tým v lužické sportovní hale od devíti hodin dopoledne. „V minulých letech se akce konala v Čechách, ale letos vypadl pořadatel. My máme velkou základnu, krásnou halu, obec i rodiče nám fandí. Říkali jsme si, že by byla škoda, kdyby závodníci nesoutěžili někde blízko, tak jsme se nabídli,“ popsala ředitelka soutěže Kateřina Knápková.

V dané kategorii se jedná o největší akci v v zemi. „Účastní se jí asi šedesát nejlepších dětí. Dospělí sice mají své mistrovství, ale vypsali jsme kategorie i pro ně. Jinak jsou závody určené primárně pro děti a juniory přibližně do patnácti let,“ uvedl za organizátory Miroslav Domanský.

Do Lužic tak dorazí mladí sportovci z celé republiky. „Třeba pro třicet dětí z Opavy jsme díky obci zajistili ubytování ve školce. Mají také zajištěnou stravu. Kromě účastníků přijedou také rodinní příslušníci, spolužáci a samozřejmě učitelé. Myslím, že diváků přijde víc než dvě stě,“ odhadl Domanský.

Zlato bude obhajovat místní sedmnáctiletá Lucie Dulovcová. „Loni to vyhrála, teď byla na mistrovství Evropy a skončila šestá. Jsme šťastní, byla tam obrovská konkurence z Polska či Ukrajiny, je to velký úspěch,“ ocenila úspěch své svěřenkyně Knápková.



Podlé ní se fitness v Česku stále rozvijí. „Je to poměrně zdravé cvičení a tvoří základ všem ostatním sportům. Děti necvičí s činkami, ale vše dělají vlastní vahou. Vymýšlíme sestavy s gymnastickými a tanečními prvky, takže se děti naučí základy. Pak je na nich, jakou cestu si zvolí dál,“ přiblížila.

NEJMLADŠÍ MÁ ŠEST

Stejně přístup volí porotci i na soutěžích. „Hodnotí se sestava. Je zaměřena na akrobacii, silové prvky a flexibilitu. Porotce zajímá, jaký má vystupující motiv, hudbu či kostým. To vše vytváří celek. Ve druhé části je bohužel stále ještě pózování. Hodnotí se symetrie závodníků, zda je dítě přiměřeně a zdravě vysportované. Neděláme z nich žádné malé kulturisty,“ zdůraznila ředitelka.

Nejmladší účastnici mistrovství bude šest let. Dospělé zatím organizátoři neregistrují. „Většina už totiž gymnastiku neudrží na takové úrovni nebo má rodiny. Fitness tu děláme devátý rok, tak uvidíme, jak v budoucnu dopadnou naše holky,“ uzavřela Knapková.

JAROSLAV GALBA