Technická správa komunikací (TSK) diagnostika mostu Legií, který spojuje Újezd a Národní třídu v centru metropole, zahájila už v loňském roce. Na sedmistupňové klasifikační škále byl odhodnocen pětkou - tedy špatný. Pracovníci magistrátní firmy teď potřebují zjistit, jak se dá stavba z roku 1901 opravit.

„V sobotu od šesté hodiny ranní budeme připravovat vše potřebné k provedení dodatečného geologického vrtu do opěry mostu. Získáme tak další materiál k rozboru. V neděli už nás pak čeká jen sanace tohoto zkušebního vrtu,“ uvedl Petr Smolka, generální ředitel TSK.

Podle mluvčí Barbory Liškové společnost jednala s pražským podnikem (DPP) a výluka na poslední březnovou sobotu vyšla jako vhodný termín. Omezení mezi zastávkami Národní divadlo a Újezd se týká linek číslo 9, 22 a 23. „Devítka“ pojede na Anděl přes Jiráskovo náměstí, pro další dvě linky je objízdná trasa vedena po nábřeží druhým směrem - tedy směrem na zastávku Malostranská přes Staroměstskou a Mánesův most.

? V sobotu 30.3. bude přerušen provoz TRAM v ús. NÁRODNÍ DIVADLO – ÚJEZD (linky 9,22,23), budou probíhat práce prověřující stav mostu. "Devítka" bude na Anděl odkloněna přes Jiráskovo nám, linky 22,23 pojedou na Malostranskou mimořádně přes Staroměstskou. https://t.co/xbXt4s9G2D pic.twitter.com/uBQGMSiiO8 — PID (@PIDoficialni) March 29, 2019

„Tramvaje tak uvolní místo automobilové dopravě ve směru z Národní třídy, která v místě sondy projede právě po tramvajovém pásu. V protisměru bude provoz aut bez omezení, stejně tak se omezení nijak nedotkne lidí, kteří se přes most potřebují dostat pěšky,“ uvedla TSK na webu. V neděli jsou v plánu pouze dokončovací práce a na most Legií se tak tramvaje vrátí. Avšak auta také budou jezdit po kolejích, aby se vyhnula prostoru nad opěrou.

Tramvajová linka číslo 14 pojede o víkendu rovněž jinudy, protože bude uzavřena starší část obloukového mostu přes ostrov Štvanici a řeku Vltavu, která je součástí Hlávkova mostu. Omezení se týká směru z Holešovic do centra. „Přes most budou moci řidiči přejet po přilehlé části mostu ve směru z centra, kudy dopravu povedeme obousměrně v režimu 1 + 1 pruh,“ informoval ředitel Smolka.

Pracovníky na Hlávkově mostě čekejte celý duben

„Kvůli rozsahu prací musí Technická správa komunikací uzavřít také jeden z nájezdů na Hlávkův most, a to od nábřeží Kapitána Jaroše ve směru do centra. Objízdná trasa povede přes nábřeží Kapitána Jaroše – Bubenské nábřeží – Argentinskou – U Topíren – Za Viaduktem – nábřeží Kapitána Jaroše. Tramvaj číslo 14 bude celý víkend jezdit výlukovou trasou přes Náměstí Republiky, Strossmayerovo náměstí a dále na Vltavskou,“ píše TSK s tím, že měření začne v sobotu ráno a potrvá až do nedělního večera.

Od úterý až do další soboty budou následovat dynamické zkoušky, které však dopravu téměř neomezí. Budou totiž probíhat v noci. „V době zkoušky bude uzavřen pouze chodník z Holešovic ve směru do centra. Ale pracovníky na mostě očekávejte v průběhu celého dubna,“ upozorňuje obyvatele a návštěvníky hlavního města Lišková, mluvčí TSK.

Také Hlávkův most z roku 1911 je na tom totiž špatně. Jeho část v Bubenské ulici u stanice metra Vltavská s označením X022 dokonce kvůli havarijnímu stavu musela být uzavřena. Pražská koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09 a STAN) chce vyřešit i podobně zanedbaný Libeňský most.