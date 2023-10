/FOTO/ Nákladní letoun přepravil do Náměště nad Oslavou další dva americké vrtulníky, jeden bitevník AH-1Z Viper a jeden UH-1Y Venom. V Česku je tak nyní šest amerických vrtulníků, které mají postupně nahradit ruskou techniku. Uvedla to Anežka Vrbicová z tiskového oddělení Generálního štábu Armády ČR.

Do Náměště dorazili další dva americké vrtulníky. | Foto: poskytla 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

První dva vrtulníky Viper má základna od konce července, další Venom a Viper dostala v polovině srpna. Česko pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35. Kromě 12 nových vrtulníků armáda z USA získá zdarma i osm modernizovaných strojů jako ocenění za pomoc Ukrajině. Česká armáda tak bude mít 20 amerických strojů, deset typu Venom a stejný počet typu Viper.

Všechny vrtulníky Viper a Venom by do ČR měly podle dřívějšího vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) dorazit do konce příštího roku. Podle Černochové jde nejen o technologický pokrok, ale zejména o bezpečnost a obranyschopnost ČR, která podle ní do budoucna nemůže být materiálně závislá na rizikových zdrojích z Východu.

Nákup dvanácti vrtulníků v celkové ceně 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH) schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019. Dohodu podepsal bývalý ministr obrany Lubomír Metnar.