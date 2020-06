Na nádraží v Pardubicích dnes dopoledne dorazil první ze tří nákladních vlaků z Číny s nákladem ochranných pomůcek. Ve 44 plechových kontejnerech do Česka přivezl 13,97 milionu roušek, 2,5 milionu respirátorů, 9,5 milionu kusů rukavic a přes půl milionu ochranných obleků. Další dva vlaky dovezou zbytek pomůcek nakoupených Českou republikou v Číně v následujících týdnech. ČTK to řekla mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

V pondělí ráno začne najatá firma převážet kontejnery z Pardubic do deset kilometrů vzdáleného policejního skladu v Opočínku. Tam si náklad, který má celkový objem přes 2600 metrů krychlových, policisté ve spolupráci s hasiči převezmou a roztřídí. Do skladu v Opočínku směřovaly v minulých měsících i ochranné pomůcky, které se do ČR dovážely z Číny letecky.