Pro zapojení do výzvy lidi hodně motivuje i ekologická stránka věci. „Zapojila jsem se, abych měla větší motivaci nevozit si zadek autem. Letos prvně, i když o výzvě vím delší dobu. Kolo je často nejrychlejší forma dopravy,“ řekla Pardubačka Naděžda Pecková.

Akci pořádá společnost AutoMat. „Výzva Do práce na kole je skvělou motivací vykročit ze stereotypu a zkusit se po městě pohybovat jinak. Přínosy pravidelného pohybu pocítí nejen všichni účastníci výzvy, ale potenciálně i my všichni lepší dopravní situaci a stavem životního prostředí ve městech,“ popsala koordinátorka výzvy Dominika Lenthárová z AutoMatu.

Dárky k registraci

Registrace je možná za poplatek. Účastníci obdrží unikátní tričko, samolepky a různé poukázky na jídlo, oblečení, příslušenství na kolo a podobně. Registrace je možná ještě do neděle 8. května, takže počet zaregistrovaných účastníků se může ještě zvýšit. Mnoho lidí se ale zapojuje i neoficiálně.

Lidé si dárky k registraci chválí. „Poprvé jsem se účastnila loni a to jen tak, abych si jízdu na kole nějak zpestřila. A ta trička jsou boží. Jezdím na kole celoročně. Jediné, co mi brání, je sníh a ten naštěstí v zimě nebyl,“ řekla s úsměvem další účastnice Daniela Cyrmonová.

Do výzvy se aktivně hlásí třeba i pardubický magistrát, firma Stapro nebo Východočeské divadlo Pardubice. Jednou ze zapojených firem je Kiekert se sídlem v Přelouči. Firma se účastní už druhý rok, a tak zaměstnanci vědí, do čeho jdou.

„Mají skvělou šanci pomoci nejenom své peněžence, ale také kondičce a zdraví. Stačí si jen trochu posunout svou komfortní zónu. První krok je nejdůležitější, máme skvělou zpětnou vazbu, že zaměstnanci v dojíždění do práce na kole pokračovali až do konce podzimu,“ vysvětlil mluvčí firmy Luboš Kopecký.

Do výzvy se loni i letos přihlásilo necelých 90 zaměstnanců. Firma jim platí registrační poplatek. „Při této výzvě vznikají týmy, které se blíže poznají a následně spolu podnikají vyjížďky i mimo cesty do práce. Vnímáme to jako velmi přirozenou a příjemnou formu teambuildingu,“ dodal Kopecký.

Jednou ze zapojených zaměstnankyň je Radka Mazáčová, specialistka vzdělávání z oddělení HR. „Vyzkoušet si jezdit do práce pravidelně na kole jsem chtěla již delší dobu, ale vždy se našla nějaká komplikace, kvůli které se mi dařilo tento krok odsouvat. Vloni přišla výzva Do práce na kole a do ní jsme se přihlásily s kolegyněmi. V partě to byla zábava a cestou z práce jsme se spolu zastavily i na zmrzlinu nebo v nějaké hospůdce. Pro mě to byla skvělá zkušenost a letos si to ráda znovu zopakuji,“ poznamenala Mazáčová.

V trochu jiném duchu

Trochu v jiném duchu letos výzvu pojali na chrudimské radnici. „Pro cesty do práce či do školy budou zaměstnanci moci využít kolo, koloběžku či chodit pěšky. Do akce se mohou zapojit jednotlivci i týmy, které oceňují společnou zábavu s kolegy, hecování a překonávání se a také zpestření běžného pracovního dne,“ uvedla koordinátorka projektu Zdravé město Šárka Trunečková.

Do akce se zapojí s mírným zpožděním od 16. května. V předchozích ročnících se přihlásilo mezi 60 až 80 lidmi. „Motivovali jsme nejen zaměstnance úřadu, ale také zaměstnance firem v našem městě. Chápeme všechny enviromentální výzvy velice vážně,“ uvedl mluvčí Chrudimi Aleš Prokopec.

Zvýšený výskyt cyklistů zvyšuje také riziko nehod. Podle mluvčí policie Lenky Vilímkové se nejvíc nehod cyklistů stává v Pardubicích a to zejména v centru a jeho okolí. Nejméně nehod s cyklisty mají naopak v Chrudimi. Za loňský rok policie zaznamenala v Pardubickém kraji 114 dopravních nehod zaviněných cyklisty.



„Nejvyšší nárůst dopravních nehod ve srovnání s předchozím měsícem je obvykle v dubnu, nejvyšší počet dopravních nehod s účastí cyklisty je od června do září,“ uvedla Vilímková.



Velmi rizikový je i alkohol za řidítky. „V období pěti let (2017-2021) zavinili cyklisté v kraji 854 dopravních nehod. U 215 z nich byl následnou kontrolou zjištěn alkohol v krvi, kdy u 186 cyklistů byla hladina alkoholu větší než 1 promile. Celkem bylo při těchto nehodách usmrceno 9 lidí, 72 těžce zraněno a 706 zraněno lehce,“ popsala Vilímková.



Nejčastěji nehody cyklistů způsobuje nezvládnutí řízení, nevěnování se řízení a poté srážka s chodcem, s pevnou překážkou nebo zaparkovaným vozidlem. Policisté doporučují především nosit přilbu a jezdit na místech s menším výskytem aut a překážek.