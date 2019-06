/FOTOGALERIE/ Do takzvané přísně chráněné oblasti Velké Gobi B, což je devět tisíc kilometrů čtverečních velká stepní a pouštní hornatá krajina na jihovýchodě Mongolska na hranicích s Čínou, se v úterý 18. června brzy ráno vydala další skupina čtyř koní Převalského. Transport pod vedením odborníků ze Zoo Praha byl poněkud dramatický. Už v Dolním Dobřejově na Benešovsku zůstala klisna Yara, její náhradnice Tania v boxu v letadle uklouzla a zůstala taky doma.

Právě zmiňovaná oblast je mongolskými zákony chráněna už čtyřiačtyřicet let a od roku 1991 je dokonce biosférickou rezervací. Důvod k tomu je jasný. Právě odtud zvířata na začátku 20. století zamířila do evropských zoologických zahrad. „A právě tam byl koncem šedesátých let minulého století spatřen poslední divoký kůň. A tam se proto také nyní nachází těžiště snah o návrat 'převaláků' do volné přírody,“ informovala pražská zoologická zahrada.