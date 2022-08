„Rosnička smrdí, děti se tam vůbec nevykoupou. Oproti minulému roku je to katastrofa,“ řekla Marie Kopecká, která s dětmi chodí na rybník pravidelně. Letos si ale její dvě ratolesti hrají jen v písku na pláži. Do vody se už letos nedostanou. Kvalita vody v Rosničce se totiž rapidně zhoršila.

„Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví. Vyhlašujeme zákaz koupání. Nálezy sinic překročily limity třetího stupně hodnocení. Průhlednost vody je 0,3 metru,“ informovala krajská hygienická stanice na svém webu.

Kvalita vody se nelíbila ani vedení města, které nechalo udělat ještě další rozbory vody od Státního zdravotního ústavu. „Bylo nám divné, proč tak rychle vyrostly sinice. Navíc minulý týden byla ve vodě obrovská spotřeba kyslíku. Vypadá to, že do Rosničky někdo vyvezl fekálie, a to už někdy v druhé polovině června. Pravděpodobně se to stalo asi týden před festivalem Rosnička,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Rozbory odhalily ve vodě vysokou dávku fosforečnanu, a to zejména v místě pláže. Za týden byl jeho nárůst o 300 procent.

„To, že se tam dostala taková nálož fosforečnanu, znamená, že sinice letos nezlikvidujeme a možná ani příští rok. Někdo nám nadělil dáreček do rybníku, který zničil tříletou práci. Dlouho jsme řešili, co to může být, jestli kanalizace, ale na pláži žádná není. Máme rozbor chemikálií, je tam i průmyslová i domácí fekálie. Vypadá to skutečně na vyvezenou močůvku,“ dodal Šimek. Ryby jsou podle něho ale zatím v pohodě a nejsou ohrožené.

Pro Rosničku je to po čtyřech letech další rána. V srpnu roku 2018 v rybníku uhynuly tuny ryb, kdy vlivem velkých veder rapidně klesl kyslík ve vodě. Už tři roky město spolupracuje s předním evropským odborníkem na sinice Bohuslavem Maršálkem.

„Profesor Maršálek nás naučil využívat vodní rostliny a další metody. Máme na Rosničce plující ostrůvky, dřeviny u rybníku, instalovali jsme provzdušňovací zařízení. Bakterie, které aplikujeme do vody, mají přispět k redukci sedimentu na dně rybníku,“ vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš.

Biologická cesta není v Čechách tolik rozšířená, ale Svitavám se osvědčila a bahno ze dna rybníku rychle mizí. Od roku 2019 stála opatření město zhruba pět milionů korun. Roky práce zničil jeden bezohledný člověk, který chtěl zřejmě ušetřit za likvidaci fekálií. Město sondovalo, kdo to mohl udělat, ale zatím je pátrání bezvýsledné.

Ještě v dubnu to vypadalo na úplně jinou sezonu…

„Tři týdny jezdí k rybníku policie a hlídá ho i v noci. Monitorujeme dění u vody, ale víc se nedá dělat. Zvažujeme trestní oznámení na neznámého pachatele,“ podotkl starosta.

Letos se v rybníku už nikdo nevykoupe a není jasné, zda to půjde příští rok. Město vyhodnocuje situaci a řeší, co bude s rybníkem dál.

„Pokračujeme v režimu a doufáme, že nebudou velká vedra, která přejí sinicím. Minulý týden měla voda 28 stupňů, což tam roky nebylo. Fosforečnany se usadí do bahna a příští rok budou zase živnou půdou pro sinice,“ uvedl Šimek. Odbahnění rybníku Rosnička tak bude muset přijít dříve než za čtyři roky, jak původně město plánovalo. Jinak si v oblíbeném rybníku lidé dlouho nezaplavou.

Profesor Maršálek navrhuje využití plovoucích ostrůvků. „Na odtoku z retenční nádrže jsou také vysoké koncentrace živin, doporučujeme zvážit přeskupení plovoucích ostrovů do formy záchytné hradby ve tvaru podkovy s cílem limitovat zdroje živin z přítoku,“ přiblížil Maršálek.

Místní rybáři se nyní zaměřují na lov „bílých“ ryb, jako je karas, perlín, plotice, které rytím v bahně víří jíly ze sedimentů do vody a ulehčují tím množení sinic.