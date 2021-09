Jak uvedl hlavní organizátor akce, Pavel Žemlička z Veteran Clubu Stříbro, na sraz příznivců malých motocyklů přijelo několik desítek účastníků. "Vydařilo se nám počasí, za to jsme rádi. Pro letošní ročník ale bylo těžší sehnat sponzory, to je v současnosti celkem obtížné, ale nakonec se podařilo získat dobré ceny." Na setkání mopedů, babett, pionýrů, parezů, mustangů a dalších československých malých motocyklů se sešli účastníci z různých míst. Kromě domácích, také ze středních Čech, z Plzeňska, Domažlicka, z Tachova, Horšovského Týna. Trasa soutěžní jízdy vedla okolím Stříbra.

A historický skvost používá občas i na běžnou jízdu do práce, někdy na něm jezdí na podobná veteránská setkání.

Na jednom z pečlivě renovovaných legendárních českých mopedů Stadion přijel místní Zdeněk Kastl. Ten si pořídil i originální doplňky, tedy historickou helmu s logem Stadion, či dobové brýle. "Tento model je Stadion S1 a je z roku 1957. Pořídil jsem ho v hodně opelíchaném stavu, takže dát ho do současné podoby dalo hodně práce. Mimo jiné bylo potřeba dát nový lak, udělat generálku motoru, a tak dále," řekl Deníku.

