Svatoanenská nemocnice by se tak mohla stát distribučním centrem ivermektinu, avšak nejprve jsou potřeba pokyny ze strany ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Antiparazitikum ivermektin lékaři ze svaté Anny doposud vyzkoušeli u třiceti pacientů s covidem. „Zatím jde o malý počet na to, abychom mohli dělat ucelené závěry. Nicméně tolerance léčby byla velmi dobrá, nežádoucí účinky minimální, zdravotní stav velké většiny pacientů se ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštění domů,“ uvedl již dříve pro čtk primář I. interní kardioangiologické kliniky Michal Rezek.

Ivermektin v České republice zatím není registrovaný lék a jeho užívání je předmětem diskuzí. Skeptičtí jsou vůči antiparazitiku v druhé brněnské fakultní nemocnici. "Účinek ivermektinu na covid považuji za neprokázaný a určitě bych tento lék nepodal pacientovi ani profylakticky ani terapeuticky. Takových ´zázračných´ léků bude na covid asi ještě hodně. Jen doufám, že v souvislosti s touto neprověřenou léčbou nikdo nebude poškozen významně na zdraví. Ivermektin zcela bezpečný není," sdělil přednosta Infekční kliniky Fakultní nemocnice Brno Petr Husa.

Přesto v bohunickém zařízení několik pacientů lék nejspíše dostane. "Rodinní příslušníci některých našich pacientů podání ivermektinu požadují. Malému množství lidí jej budeme schopni poskytnout, jakmile se dohodneme se svatoanenskou nemocnicí. Nicméně není to pro nás lék primárně určený pro covid. Cestu ven z této situace v něm naši odborníci nevidí. Mnohem větší naděje vkládáme do monoklonálních protilátek," informovala mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Monoklonální protilátky mají dle odborníku z obou fakultních nemocnic potenciál pro prevenci i léčbu infekce. Získávají se z rekonvalescentní plazmy pacientů, kteří covidem již prošli, a podobně jako očkování blokují proces vstupu viru do hostitelské buňky. "V nejbližších dnech by nám měli přijít dodávky. Do čtvrtka bychom rádi věděli, jakým pacientů monoklonální protilátky podáme," doplnila Plachá.

V praxi ivermektin dlouhá léta využívají především veterináři. Jedná se totiž o jeden z nejpoužívanějších antiparazitárních přípravků pro masný skot a ovce. U lidí je nejznámější použití ivermektinu v podobě krému na růžovku. K léčbě covidu ivermektinem přistoupili například na Slovensku. "Přístup slovenských úřadů mne udivuje, dostali se asi pod tlak veřejného mínění." dodal Husa.