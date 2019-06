Každý se tam může půjčit, vzít nebo vyměnit knihu, kterou si chce přečíst, nebo ji naopak chce předat dál.

Další knihobudka měla vzniknout v Dolních Marklovicích v tamní mateřské škole. „Jak to ale dopadlo, nevím,“ prozradil Jan Bičák. Dodal, že kromě knihobudky v ostravské Karolině se však nápad na Ostravsku ani Karvinsku oproti jiným oblastem v Čechách příliš neujal.

Výměna knih se však netýká pouze projektu Knihobudka. „V Karviné máme například na hlavním nádraží box se stejnou myšlenkou. Stejně tak se nachází jakási podobná budka u krytého bazénu. Přímo s projektem Knihobudka zatím nespolupracujeme, nicméně je to škoda, protože komunikace s knihovnami by mohla zajistit vyřazené knihy, které by mohly ještě takto posloužit,“ myslí si ředitelka Regionální knihovny Karviná Markéta Kukrechtová.

Na vině je i vandalismus

Ačkoli v České republice stále můžeme funkční telefonní automaty najít, je to spíše v místech, kde není dobrý mobilní signál, nebo se nacházejí jako součást veřejných budov.

"Kromě snižujícího se počtu hovorů jsou dalším důvodem k rušení vysoké nároky na údržbu a boj s vandalismem. Nejčastěji se podobně jako v pohádce o Machovi a Šebestové setkáváme s utrženými sluchátky,“ řekla mluvčí společnosti O2 Lucie Jungmannová.

Na Karvinsku je momentálně takovýchto budek ještě stále celkem 98 a jejich další osud je prozatím neznámý. Například z ulic Bohumína zmizí v nejbližší době dalších šest veřejných telefonních automatů. Provozovatel je ručí kvůli poklesu zájmu lidí o tuto službu.