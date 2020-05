Temelín má za sebou největší transport za posledních dvacet let. Přepravované zařízení má pomoci zvýšit výkon.

Souprava vjela v sobotu ráno do střežené části jaderné elektrárny Temelín. | Foto: Marek Sviták, mluvčí JET

Modernizovat zařízení a přitom o jednotky MWe zvýšit výkon druhého bloku elektrárny Temelín má v plánu společnost ČEZ. Pomoci by měly tzv. separátory vlhkosti v nejaderné části elektrárny. První z nich dnes energetici do Temelína přivezli z Bratislavy. Přeprava více než stotřicetitunového nákladu trvala pět dní. Druhý separátor má do Temelína dorazit v pondělí 18. května. Důležitá výměna proběhne během odstávky, která na druhém bloku začne 12. června.