První tornádo Lubnou zasáhlo 29. dubna, což byla také sobota a téměř stejný byl i čas - krátce po poledni. „Vždy jsem se těšila na léto, ale teď už se bojím, co zase přijde. Jen se zvedne vítr a mám strach. Abychom nedopadli jak tenkrát lidi na jižní Moravě,“ přiznává starší žena z Lubné. Řádění přírodního živlu trvalo jen několik vteřin.

Lubnou u Poličky zasáhlo slabé tornádo. Letos se v obci objevilo již podruhé

Podle místních lidí bylo slabší než na konci dubna. „Hlavně popadaly ze střech tašky nebo jsou posunuté. Nebylo to nic velkého. Ani omítky nejsou poškozené jako před měsícem,“ řekl Martin Břeň.

V dubnu tornádo zničilo střechy nebo zastřešení bazénu rodiny Hápových. To sobotní bylo podobné, ale řádilo na jiném konci obce. „Bylo to ve stejném duchu jako první tornádo. Teď byly zasažené čtyři střechy, lidé hlásili zničené tašky. Rozlomilo to lípu a polámalo větve stromů. Minule tornádo zasáhlo horní konec, teď dolní konec obce směrem od Sebranic. Začalo u Horního Újezdu, šlo přes Paděrek a na dolní část obce,“ popsal starosta Lubné Josef Chadima.

Aby tornádo dvakrát v tak krátkém období zasáhlo stejné místo, není obvyklé. „Tornádo ve stejné obci je náhoda, a i kdyby se objevilo ještě letos další a potom příště znova, tak to pořád bude náhoda, jen už hodně neuvěřitelná,“ uvedl meteorolog Petr Münster z Českého hydrometeorologického ústavu.

Pro experty je repríza tornáda v Lubné zajímavým úkazem. „Tornádo je 'řízeno' bouřkou a pokud se budou opakovat bouřky, jako že stoprocentně ano, nad jednou obcí během roku, tak je šance na tu neuvěřitelnou smůlu. Nebo, chcete-li, na neuvěřitelné načasování shody podmínek, které jsou k vytvoření tornáda potřeba,“ vysvětlil Münster.

Někteří lidé v Lubné přiznávají, že mají obavy, že se tornádo zopakuje a bude mít horší následky. „Jo, bojím se, kdo by se nebál. Zatím je to jen pár tašek ze střechy, ale co bude příště, nechci ani domýšlet,“ podotkl starší muž z Lubné. Meteorologové lidi uklidňují, že vesnice rozhodně není tornádovou oblastí. Lidé v jakémkoliv regionu Česka si však podle nich musí zvykat, že bouřky s sebou přinášejí nebezpečné jevy různého charakteru. „Někdo se obává, ale já ten pocit nemám, že by měli lidé strach. Samozřejmě si přejeme, aby to tady do třetice už nebylo,“ uzavřel Chadima.

Druhé lubenské tornádo meteorologové ještě zkoumají a jdou po jeho trase. „Zatím jsme nedokončili analýzu trasy a škod, ale síla tornáda byla přibližně stejná jako v dubnu, a to maximálně IF1. Bylo ale mnohem delší, což se také ještě bude zkoumat. Informace poskytnuté z leteckého průzkumu, které poskytl Jan Rensa, ukazují na dráhu 1,5 kilometru. Z toho asi 500 metrů přes zastavěnou oblast, nicméně další dokumenty naznačují, že dráha mohla být i 3,5 kilometru dlouhá,“ přiblížil první závěry meteorolog Münster.

Lubnou u Poličky prošlo už dvakrát slabé tornádo.Zdroj: Jan Rensa

Tornádo zajímá samozřejmě i lovce bouřek. „Prokázaný kontakt se zemským povrchem, vyjma dvou sporadických lokalit činil asi 1,5 kilometru a tornádo mohlo dosáhnout podle mezinárodní stupnice intenzity IF0+ až IF1-. Poslední snímek tromby byl zachycen ve 12.36 hodin. V tomto roce se již jedná o čtvrté potvrzené tornádo v Česku,“ popsal tým Czech Thunderstorm Research Association.

Vůbec nejhorší tornádo v novodobé historii postihlo kraj v červnu roce 2008, kdy v několik desítek metrů širokém, ale asi 20 kilometrů dlouhém pruhu přešlo přes Chudimsko. Mělo sílu F3. Silné tornádo řádilo o tři roky později také ve Starých Čívicích na Pardubicku.

Analýza lovců bouřek

Přibližně ve 12:00 vznikla konvektivní buňka ve formě přeháňky nad Litomyšlí. Ta během následujících 20 minut výrazně zesílila a pokračovala jihozápadním směrem na oblast mezi obcemi Budislav a Sebranice, kde později byla zaznamenána blesková aktivita a možný výskyt krup.



Přibližně ve 12:21 byla několika svědkyseverovýchodně od obce Lubná zpozorována a zdokumentována malá tromba, která se opět zatáhla do základny oblaku. O cca 3-4 minuty později se však opětovně spustila z oblaku a poté již ve formě tornáda začala působit na pole severovýchodně od Lubné. Tornádo pokračovalo jihozápadně se stáčejícím směrem do obce, kde způsobilo mírné škody na několika střechách a porostu. Poté došlo k prokázanému přerušení kontaktu se zemským povrchem.



Dále však jsou ve dvou lokalitách jižně od obce Lubná (pod zemědělským objektem) patrné dvě sporadické lokality lehlého obilí, což by znamenalo možný opětovný dotek. U nich však nelze 100% prokázat, že s tornádem souvisí, ačkoliv by potencionální dráha odpovídala. Poté se tromba již rozpadla a její svrchní část zatáhla zpět do základny bouřkového oblaku. Prokázaný kontakt se zemským povrchem, vyjma dvou sporadických lokalit činil cca 1,5 km a tornádo mohlo dosáhnout dle mezinárodní stupnice intenzity IF0+ až IF1-.



Poslední snímek tromby byl zachycen ve 12:36. V tomto roce se již jedná o čtrvté potvrzené tornádo. Tři z nich přitom byly zkoumány naší organizací a materiály poskytnuty ČHMÚ. Dne 6. června jsme prováděli terénní průzkum také na Písecku, kde k potvrzení doteku výrazné tromby se zemským povrchem chyběly dostatečné důkazy.



Zdroj: Tým Czech Thunderstorm Research Association