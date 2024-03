Začínala s psacím strojem a suchým záchodem. Starostka Jasennou zvelebuje 33 let

Tentokrát budou obyvatelé Horky vybírat jen ze dvou kandidátních listin. O posty v zastupitelstvu usiluje Sdružení nezávislých kandidátů vedené současnou starostkou Lucií Podborskou. Druhou stranou je sdružení Veřejné zájmy občanů a Spolu pro Horku, kde je lídrem Jaroslava Strýčková.

V zářijových volbách nové zastupitele v Kamenné Horce vybíralo skoro osmdesát procent voličů. Otázkou je, jaká účast bude nyní.

„Jsou to třetí mimořádné volby a každý je už naštvaný. Lidi nebaví pořád dokola chodit k volbám. Copak vás by to bavilo,“ řekla starostka Kamenné Horky Lucie Podborská. Odmítá však tvrzení, že by vesnice byla rozdělená na dva tábory. „Vesnice není rozhádaná, nemám ten pocit. Lidé to říkají, ale myslím, že tomu tak není. Lidé jsou naštvaní, nechce se jim znovu k volbám, chtějí klid. Navíc letos jsou ještě další dvoje volby,“ podotkla Podborská.

Náročný rok

Poslední půl rok od minulých mimořádných voleb však nebyl pro Kamennou Horku snadný. Bez kompletního zastupitelstva není možné plánovat žádné investice a projekty. Jak to bude po čtvrtých volbách, se uvidí po víkendu. Vše bude o další spolupráci zvolených zastupitelů.

„Naším nejvyšším cílem není získat důležité posty, ale především klást důraz na vzájemnou komunikaci, spolupráci na rozvoji obce a současně dosažení společného zájmu na ukončení dlouhodobě neudržitelného stavu v obci,“ uvedla v prohlášení Jaroslava Strýčková, lídryně volebního sdružení Veřejné zájmy občanů a Spolu pro Horku.

Podle ní je nutné ukončit více než rok trvající období naprostého ochromení fungování a rozvoje obce. „Je nezbytné udělat za vším tlustou čáru a začít společně fungovat od úplného začátku. Musíme překonat spory, přestat si připomínat a vyčítat staré křivdy, poučit se z minulých chyb a dát se společně do práce,“ dodala Strýčková. Doufá, že březnové volby jsou poslední mimořádné v Kamenné Horce.

Tak jednoduché to ale zřejmě po volbách nebude. „Protistrana má podmínky, chtějí funkce. Přece abych mohla vykonávat práci zastupitele, tak k tomu není potřeba funkce. Víme, že na nás podali stížnosti na ministerstvu, napadají nás, že porušujeme zákon,“ povzdechla si Podborská.

Mimořádné volby v Kamenné Horce se uskuteční v sobotu 23. března od 7 do 22 hodin.

Kdo vyhraje třetí mimořádné volby v Kamenné Horce, bude jasné v sobotu večer. Starostka doufá, že se obec nedostane pod úřednické vedení nebo správu Svitav, pokud by volby opět skončily patem. „Že by se situace z minulých voleb zopakovala, to si ani nechci připouštět. To budeme řešit případně až po volbách,“ uzavřela.

Opakování voleb není podle ministerstva vnitra tak výjimečná věc. „Během volebního období může docházet k vyhlášení nových voleb i opakovaně. Vždy záleží na členech zastupitelstva obce, jak jsou schopni se na správě obce domluvit. Pokud taková shoda není možná, může docházet k opakování nových voleb několikrát ve volebním období,“ informovala Hana Malá z Ministerstva vnitra.