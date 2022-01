Přímo v Tachově se budou už 4. ledna rozmisťovat statické kasičky, do kterých budou moci lidé přispívat přibližně dva týdny. Kromě pokladniček se do ulic vydají také koledníci. "Máme šestnáct pokladniček, takže doufáme, že bude také šestnáct skupin koledníku. Tři budou tvořeny dětmi z dětského domova, ostatní zajistí skauti z hlídky Royal Rangers," řekla Deníku Lucie Davidová z tachovského Hospice sv. Jiří, který je v okresním městě spolupořadatelem sbírky.

Koledníci budou za dodržení všech hygienických podmínek a vládních nařízení chodit po Tachově v pátek 7. ledna. Oproti předchozím ročníkům nebude sbírka slavnostně zahájena.

Betlémy budou k vidění celou první lednovou dekádu

Většina vybraných peněz v Tříkrálové sbírce na Tachovsku se do regionu vrátí zpět, a to na podporu činnosti zmíněného hospice. Na ten také vybírají ve Studánce. "Jednu kasičku už máme umístěnou na obecním úřadu, o víkendu budou chodit po Studánce koledníci, předpokládáme, že to budou tři skupiny," uvedla starostka Silvie Vajskebrová.

Pravidelně se na Tříkrálové sbírce podílí v Boru a okolí. Jak Deníku sdělila Marie Macošková z Farní charity Bor, sbírka bude zahájena 4. ledna odpoledne, kdy bude koledníkům v tamní Loretě požehnáno.

Ve Stříbře bude od 3. do 17. ledna rozmístěno 15 stacionárních kasiček. "V pondělí se dozvíme, jestli budeme moci postavit několik skupinek koledníků, se kterými bychom 6. ledna vyrazili po městě i po domácnostech, samozřejmě za dodržení všech podmínek. V sobotu 8. ledna půjdou dospělí koledníci po Kostelci," informovala Jana Středová z Farní charity Stříbro.