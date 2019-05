Ministr si prohlédl stroje různých armád, které byly právě odstaveny v obřím hangáru, ke každému si vyslechl komentář. A čelil dotazům, kdy se čeští vojenští piloti dočkají nových vrtulníků.

„Dodávku prvních strojů by naši piloti mohli mít po roce 2021. Ne dřív, protože vrtulníky se musejí vyrobit. První by, počítám, mohly přijít v roce 2022, 2023,“ zmínil.

„V letošním roce bychom se měli rozhodnout, které vrtulníky pořídíme. Exkluzivně jednáme s americkou stranou o nabídce, která prošla Kongresem a americká strana nám ji zaslala. A v současnosti se rozhodujeme, jakou variantu chceme. Jakou potřebuje Armáda České republiky. Protože americká strana nám poslala maximalistickou variantu - počtově i finančně,“ konstatoval Lubomír Metnar s tím, že čeští odborníci i vojáci to posoudí. Ministr očekává, že konkrétní parametry k vrtulníkům by měly být v průběhu června, července. „V USA nám potom budou konkretizovat cenu a další věci,“ dodal.

Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace na ministerstvu obrany, doplnil, že pokud bude americká nabídka cenově schůdná, pak to vypadá, že se půjde „americkou cestou“. Jedná se o investici, která přesáhne deset miliard korun.

„Ve hře jsou americké vrtulníky typu Black Hawk nebo Venom a dokonce nám Američané nabídli čtyři vrtulníky Viper. Chceme 12 vrtulníků, to platí a teď jde o to, jak se česká armáda rozhodne. Stále jsme ve fázi průzkumu trhu,“ řekl Pejšek s tím, že v minulosti samozřejmě byla nabídka italská, francouzská, německá. „A po nějakém vyhodnocení jsme došli k závěru, že naše armáda preferuje vyzkoušené stroje,“ dodal.

Šup ke kulometu

Také senátor Kubera přivítal exkurzi v hangáru. Oblékl se na to do zeleného. Jak je jeho zvykem, servítky si moc nebral a v prostoru se pohyboval uvolněně, nešetřil různými vtípky a poznámkami. Jadrným slovníkem sobě vlastním okomentoval rozměry největšího stroje, těžkého německého transportního vrtulníku CH-53 GS, který pojme až 38 osob a na délku měří 27 metrů. A poté, co vyřídil delší telefonát, si vyzkoušel jeden z kulometů, kterými vrtulníky disponují. Podobně si tu jiný typ zbraně v minulosti vzal do rukou i prezident Miloš Zeman. Kubera zalitoval, že se kvůli špatnému počasí nikam neletělo. V humorné nadsázce podotkl, že mu bylo slíbeno, že si bude moci zařídit, o to ale přišel.

Ředitel cvičení Miroslav Svoboda informoval, že za hlavní týden cvičení se uskutečnilo kolem 350 letových hodin, jen česká armáda jich měla 110. To je kolem 250 startů a přistání. „Každá hodina je dobře využita k výcviku posádek vrtulníků. Primárními cvičícími jsou právě posádky. Dát rozličné stroje různých národů ve vzduchu dohromady není jednoduché – letají po předem připravených trasách a provádějí aktivity, které nejsou ze země často ani vidět. Zatím je vše bez problémů,“ zdůraznil Svoboda.

Dvě bezpečnostní přistání

Už byla dvě bezpečnostní přistání právě německých vrtulníků CH-53 GS. Podle Svobody nešlo o nic nestandardního. „Chápu, že vzbudí pozornost, když stroj těchto rozměrů s imatrikulačními znaky jiné armády sedí mimo základnu. Nicméně nejednalo se o nouzové přistání, ale o přistání z důvodu signalizace možné závady, která se nakonec neprokázala,“ podotkl. Posádky podle jeho slov přistály, aby vyloučily riziko závady. Jednou to bylo u Přerova, podruhé poblíž vojenského prostoru Libavá.

Na cvičení v úterý zavítal i zástupce ředitele Evropské obranné agentury Edvardas Mažeikis. Podle něj jde o velmi úspěšnou akci. „Je to první cvičení tohoto typu pod naší agenturou v České republice, ale celkově už 13., které naše agentura pořádá,“ zmínil. Mažeikis pochází z Litvy, původně působil jako pilot proudových stíhacích letounů. „Mým prvním strojem byl český L-39 Albatros, pak to byl Mig-23, z helikoptér jsem létal například s Mi-2. Když přijdu do hangáru, jsem ve svém prostředí. Protože jsem strávil 38 roků u letectva,“ prozradil na sebe. Jako generál ve výslužbě prošel všemi úrovněmi. Náměšťská základna je podle jeho názoru „velmi moderní, vybavená podle nejvyšších standardů“.

Na otázku, který ze strojů, jež se právě v hangáru nacházejí, je jeho srdci nejbližší, odpověděl, že jako stíhací pilot by si vybral ten nejrychlejší vrtulník. „Což je belgická A-109 Augusta. Ale pokud bych se měl podívat na schopnosti, vyberu si jeden z těch velkých strojů, který umí víc,“ dodal.

Ministr Metnar taky cvičení hodnotil pozitivně. Při setkání s novináři pak zmínil ještě další akviziční projekt, který ministerstvo obrany připravuje, a to nákup dalších dvou letounů typu CASA. „Čtyři už máme a chceme letku rozšířit. Zakázka by měla být dokončena v tomto roce,“ řekl.