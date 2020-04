I bez patřičného oprávnění lze odstavit vozidlo v zónách rezidentního parkování, neplatí ani časová omezení, parkovací automaty jsou vypnuty.

Velká parkoviště, kde se jindy platí, mají zvednuté závory pro volný vjezd.

Ale pozor! Výše zmíněné platí pouze pro městská parkoviště a plochy. Soukromá parkoviště jsou nadále zpoplatněna.

„Je pravda, že například v místech vyčleněných pro držitele karet R a A může nyní zaparkovat kdokoliv,“ potvrdil mluvčí ostravské městské policie Michael Beneš s tím, že jde o dočasné opatření, které může kdykoliv skončit.

Jak Beneš zdůraznil, parkovat není možné na vyhrazeném místě určeném například pro auto s konkrétní registrační značkou. Tabu jsou samozřejmě parkoviště pro invalidy.

Jak se Deník tento týden přesvědčil, zaparkovat v centru Ostravy či blízkém okolí nebyl větší problém. Několik míst se našlo v zónách pro držitele karet R a A, poměrně velká volná kapacita byla na parkovišti Černá louka, kde se jinak platí.

„Určitě je to malé plus v této šílené době. Mám tady jednání, takže mi to přišlo vhod,“ uvedl muž vystupující z vozu značky Škoda Superb.

Zatímco řidiči jsou spokojeni, provozovatelé soukromých parkovišť si zoufají. Například parkoviště u Škroupovy ulice v centru Ostravy ve čtvrtek zelo prázdnotou. V běžné dny zde bývá plno.

„Ten pokles je opravdu velký. Je to dáno i tím, že se dá nyní prakticky parkovat všude a zadarmo. Svůj vliv má samozřejmě i to, že lidé teď do centra jezdí méně,“ řekla pokladní parkoviště.

K TÉMATU

ZA STĚRAČEM



Někteří řidiči si však s hledáním volného místa i přes příznivou parkovací situaci hlavu příliš nalámou. Odstaví auto tam, kde jim to vyhovuje nejvíce, bez ohledu na to, že porušují předpisy. Spoléhají zřejmě na to, že v době koronavirové pandemie mají ochránci zákona jiné starosti, než kontrolovat parkování. Jak se Deník včera přesvědčil, tyto úvahy jsou liché. Hned na několika místech jsme zastihli strážníky dávající nepopulární lístky za stěrače. „Jsou situace, kdy to nejde vyřešit jinak,“ řekla Deníku strážnice, která si „posvítila“ na auto odstavené téměř na Masarykově náměstí v centru Ostravy.