V okolí hlavního města by v blízké době měla fungovat asi stovka parkovišť typu P+R. Vyplývá to z informací, které zveřejnil středočeský krajský úřad. Aktuálně jich okolo Prahy je v provozu jen 16 a vybudovala je zpravidla větší města.

Do budoucna se počítá jak s iniciativou radnic, tak samotného kraje. Ten aktuálně chystá 11 investic do parkovišť P+R, a to podél hlavních příjezdových tras do metropole.