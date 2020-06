První bude ukončena objížďka kvůli úplné uzavírce silnice mezi Dlouhou Vsí a Radešovem na Sušicku, která trvala několik měsíců. „Ukončení úplné uzavírky je plánováno na pátek 12. června odpoledne,“ potvrdil za Správu a údržbu silnic v Klatovech Radek Kadlec.

Z otevření má radost provozovatelka kempu v Anníně, kam bude opět snazší příjezd, a také pořadatel akcí v Anníně a na Mouřenci Lukáš Milota. „Když loni v dubnu začala uzavírka kolem Annína, připadali jsme si jako na konci světa. Pupeční šňůra mezi Annínskem a Šumavou byla přetržená a my s nervozitou vyhlíželi turisty. Ale nevzdali jsme to. Všichni na Annínsku jsme dělali maximum pro to, aby sezona nebyla ztracená. Díky opravené silnici se k nám snad už brzy vrátí místní lidé i turisté z Kašperských Hor nebo Modravy. Čeká na ně dosud méně poznaný kout Šumavy,“ řekl Milota.

Od pondělí si budou moci oddechnout také řidiči, kteří jezdili kvůli uzavírce v Železné Rudě přes Nýrsko. „I přes řadu nejrůznějších komplikací, kterým se u takto velké stavby nelze vyhnout, postupuje výstavba průtahu zcela dle plánu. Začalo se asfaltovat a nyní už můžeme s jistotou tvrdit, že 15. června bude zahájena druhá etapa projektu. Takže se Klatovskou ulicí bude od pondělí jezdit na semafory,“ sdělil starosta Železné Rudy Filip Smola.

Řidiči by ale měli počítat s frontami, které se budou tvořit. Začne totiž letní sezona a na Šumavu budou mířit spousty turistů na dovolenou či na výlety.