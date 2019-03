Českou republiku čeká již za dva týdny velká jarní akce s názvem Ukliďme Česko. Stovky lidí každým rokem bez nároku na odměnu vyrazí do přírody, kterou čistí od nahromaděného odpadu. Úspěšnou generálku si odbyli například dobrovolníci na Rakovnicku. Během již třetího ročníku jarního úklidu cyklostezky mezi Pavlíkovem a Rakovníkem naplnili odpadem stovky pytlů.

„Během tří hodin jsme naplnili stovku pytlů, které jsme z příkopu vytahali na silnici,“ napsala na sociální síti organizátorka akce Alžběta Brabcová a dodala: „Pokud by tento náš počin, fotografie a nějaké to slovíčko k tomu ovlivnilo alespoň jednoho člověka, aby už nic do přírody nevyhodil, budeme spokojené.“