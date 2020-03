Nejprve nabídku pomoci oznámil po internetu, ale pak si uvědomil, že ti, na které je zacílená - tedy především senioři, asi na facebooku nejsou. „Tak jsem vyrobil a nechal vytisknout letáky a roznesl je po obchodech a jinde po městě. Po dvou dnech se i ozvala paní, že by ráda, kdybych jí nakoupil. Domluvili jsme se a chodím jí teď nakupovat pravidelně,“ vypráví Štěpán Glombek.

Za deset dní získal čtyři klienty, kterým zřejmě bude potraviny či léky donášet pravidelně. Jak přesně má postupovat a na co si dát pozor, mu řekli pracovníci organizace ADRA.

Nákupy i venčení mazlíčků

Dostal rychlokurz dobrovolnictví. Jeho klienty jsou lidé, kterým je přes 70 let. Někteří jsou po operaci, někteří se snaží dodržovat doporučení nevycházet z domu, aby se nenakazili koronavirem. "Všem říkám, že nakoupím v nejbližším obchodě. Pro jednoho pána jsem ale udělal výjimku a jel do Lidlu, kde měli ve slevě vajíčka,“ říká s úsměvem čtyřiadvacetiletý student marketingu.

Kromě nákupu umí zařídit i věnčení psa. Řešil to právě minulý týden, kdy se ozvala nemocná paní ze Svibice. "Pro mě by to byl problém, dojíždět dvakrát denně, protože jsem ze Stanislavic. Proto jsem oslovil přes facebook další dobrovolníky a přihlásilo se pět ochotných. Nakonec jsem venčení pejska svěřil jedné paní, která se přihlásila,“ líčí Glombek.