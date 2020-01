Odvážní členové přihlášených družstev běhají s putnou na zádech do sklepa a po chvíli se vynoří na světle s putnou plnou písku. Vysypat, zvážit a znovu dolů. Chodba ze sklepa je příkrá a plná putna písku pořádně těžká.

Po patnáctiminutovém soutěžním čase se ptá moderátor Jan Vala členek ženského družstva Pošťandy, které soutěž zahájilo, jak se cítí. „Jsme ze Znojma a kopání se účastníme již druhým rokem. Prostě nás to baví. Tentokrát jsem putny nosila převážně já a podruhé a pak potřetí mě bolely nohy tak moc, že jsem si myslela, že už to nedám. Ale nakonec to šlo," nechává se slyšet kapitánka družstva Klára Němečková.

Některá družstva přijíždějí kopat písek pravidelně, jiná zde byla letos poprvé. Kdo si nevyzkoušel kopat, je překvapený, jak je pískovec tvrdý.

Stejně jako v předcházejících ročnících, byl i letos plný počet účastníků, startovní listina byla plná již loni na podzim. Písek soutěžící kopali ve sklepě Jiřího Samka. Soutěžící vyrubali a vynesli v putně celkem 4072 kilogramů.

Z historie:

Ve sklepních uličkách Nového Šaldorfa se nachází na dvě stovky vinných sklepů vyhloubených v pískovcových usazeninách. V dávných dobách v létě pracovali sedláci na poli, v zimě, když bylo více času, kopali své vinné sklepy. O extrémně jemný písek měli zájem ve Vídni, kde z něj připravovali maltu pro štukovou výzdobu domů šlechticů a bohatých měšťanů. Vedle písku byly součástí této přilnavé malty ještě sádra, hašené vápno, najemno drcené cihly či mramor a voda. Jelikož v šestnáctém a sedmnáctém století neexistovala železnice, písek vozili muži z Nového Šaldorfu do Vídně na koňských povozech.

Nejlpeší bylo družstvo ve složení Karel Špaček, Martin Tomša a Radim Křen. Trojice mužů dokázala vykopat 394 kilogramů písku. Nejtěžší putna měla váhu 62,5 kilogramů. Rekord devítileté historie ale letos zdatní muži nepřekročili, vítězných 450 kilogramů písku se letos nepodařilo překonat. A že se nejedná o pouze mužskou záležitost, ukazovala i přihlášená ženská družstva.

V soutěži ženských družstev byla nejúspěšnější trojice Iveta Adamcová, Petra Prachařová a Nikola Kaiserová, které v čtvrthodinovém limitu vykopaly 179,5 kilogramu písku. Nejtěžší ženská putna s pískem vážila 47,5 kilogramu.

Souběžně s kopáním mohli lidé navštívit také tradiční ochutnávku vín. Podle vinaře Marka Špalka je o podobné akce zájem i v zimě. „Lidé mají více času a navíc se nekřížíme s jinými obdobnými akcemi," uvažoval Špalek.

Celodenní program zakončila v novošaldorfském sále Swingová tančírna se skupinou HOT BREW TRIO, jejíž členové jsou aktivní na evropské jazzové scéně. A kdo z hostů měl zájem, mohl se zúčastnit výuky swingového tance. Program je součástí znojemského Jazz Festu.

JIŘÍ EISENBRUK