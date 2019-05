Město plánuje zástavbu proluky u Masarykova náměstí, avšak není to priorita pro následující roky. S dostavbou a uzavřením náměstí se počítá v horizontu sedmi až deseti let, přičemž asi na pět let, než začne archeologický průzkum, chtějí město, centrální obvod i lidé tuto lokalitu upravit.

Právě po vyslyšení představ a požadavků veřejnosti vytvořili architekti Ondřej a Markéta Vysloužilovi návrh dočasného využití lokality. V pondělí večer jej tam lidem odprezentovali.

Detailněji se tématu budeme věnovat v příštím vydání Ostravského týdeníku.

„Záměrem je vytvořit zónu, kde lidé budou trávit svůj volný čas. Chceme dát najevo, že zde jednou bude zástavba. Tento návrh je zlatá střední cesta k finální podobě,“ řekl na náměstí radní pro architekturu a veřejný prostor Moravské Ostravy a Přívozu Lukáš Jansa (Piráti).

Architekti přišli s myšlenkou vnitrobloku z gastro kontejnerů, který by byl směrem k Masarykovu náměstí uzavřen a poskytoval by gastronomické, informační či jiné obchodní služby. Blíže někdejší květinové síni by vzniklo celoročně využivatelné hřiště, které by se v zimě lehce upravovalo na tradiční kluziště.

„Náklady na tento projekt by byly zhruba do 15 milionů korun,“ sdělil Ondřej Vysloužil, jak zněly podmínky města, které architektům dalo pokyn ke vzniku návrhu. O realizaci ještě definitivně rozhodnuto není, ale pokud se pro tento krok město rozhodne, s realizací by se mělo začít už příští rok.