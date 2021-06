Vypadá to tu hrozně, je to katastrofa. Hlavní ulice je prakticky srovnaná se zemí. Zničené jsou novostavby i starší domy,“ popisuje zdemolovanou obec Hrušky na jižní Moravě velitel zásahové jednotky novoměstských hasičů Ondřej Novák.

Část obce Hrušky na jižní Moravě tornádo prakticky srovnalo se zemí. | Foto: se svolením Ondřeje Nováka

Bohu ke cti, bližním ku pomoci bylo vždycky heslo dobrovolných hasičů. A jak vidno, ani dnes není jen prázdnou frází. Pětice hasičů z Nového Města na Moravě odjelo do tornádem postižených Hrušek. „Když jsme přijížděli, vůbec to nevypadalo, že by se tady něco stalo. Půlka obce byla netknutá. A pak to začalo. Kostel bez střechy, domy bez tašek a za chvilku už jsme viděli domy bez střech, spadlé štíty a nakonec úplně zdemolované domy a stodoly. Doslova apokalyptický pohled,“ pokračuje Ondřej Novák.