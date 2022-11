„Teď máme koalici poskládanou z dvaceti lidí s tím, že na nic nečekáme, nikoho nevyzýváme. Pokud se rozhodne, že by se chtěl připojit k našemu projektu, tak se musí samozřejmě ozvat,“ řekla kandidátka koalice na primátorku Pavlína Springerová (HDK/TOP09).

Psali jsme:

Hradecké ODS se nelíbí rozdělení gescí náměstků, nevylučuje koalici s ANO

Pětikoalice původně ohlásila dohodu už na začátku října.

Podle předběžné dohody se má stát primátorkou Hradce Králové Pavlína Springerová. Jejím náměstky mají být Miroslav Hloušek (ODS), Lukáš Řádek (HDK a TOP 09), Pavel Vrbický (Piráti), Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) a Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). Rada pak bude mít 11 členů. Koaliční dohodu mají strany podepsat příští pondělí a nové vedení budou zastupitelé volit v úterý 15. listopadu.

Jenže pak se ozvala ODS, že by chtěla přerozdělit gesce náměstků a nakonec došlo ke spojení rozvoje a investic města. Následně začalo požadovat uskupení Rozvíjíme Hradec rozšíření oblastí pro svou budoucí náměstkyni Ilonu Dvořákovou.

„Dlouho jsme se chtěli věnovat gesci rozvoje na úrovni radního nebo náměstka. To nebylo koaličními partnery akceptováno. Chtěli jsme se vrátit k diskuzi, že vedle kultury a cestovního ruchu bychom měli také sport,“ uvedl ještě v úterý dopoledne lídr Rozvíjíme Hradec Jan Holásek. Později už telefony nebral.

Jan Holásek (vlevo) na jednom z jednání pětikoalice.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Požadavek byl odmítnut

Tento požadavek ale zbytek koalice odmítl. „Toto časové protahování bylo neakceptovatelné pro všechny zúčastněné strany vyjma Rozvíjíme Hradec. Bohužel neochota Jana Holáska akceptovat kompromisní a konstruktivní jednání dlouhodobě ohrožovala projekt pětikoalice a zvyšovala riziko, že se do vedení města dostanou populistické a extremistické síly,“ uvedli lídři HDK, ODS, Pirátů a Změny pro Hradec ve společném prohlášení v úterý odpoledne.

Ilona Dvořáková věří, že se Jan Holásek ještě ke společnému projektu připojí. „Požádali jsme ho o to, aby to přehodnotil a připojil se k nám. My jsme nevystoupili z hnutí. Podepsali jsme to jako zvolení zastupitelé za Rozvíjíme Hradec a preferujeme variantu s 21 koaličními zastupiteli. To znamená, že tam budeme všichni tři. Nechceme ho z toho v žádném případě vyšachovat,“ poznamenala Dvořáková.

Hradec zná jména pěti náměstků, investice bude mít na starosti Záruba

Podle předběžné dohody se má stát primátorkou Hradce Králové Pavlína Springerová. Jejím náměstky mají být Miroslav Hloušek (ODS), Lukáš Řádek (HDK a TOP 09), Pavel Vrbický (Piráti), Ilona Dvořáková (Rozvíjíme Hradec) a Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).

Rada pak bude mít 11 členů. „Jsou dvě varianty, buď bychom se vrátili k tomu, že Jan Holásek bude radním. Pokud se ke koalici nepřipojí, tak by ta pozice radního byla pro Petra Nebeského,“ nastínila možnosti Springerová.

Koaliční dohodu mají strany podepsat příští pondělí a nové vedení budou zastupitelé volit v úterý 15. listopadu.