Přes tři stovky ubytovacích míst, parkoviště pro více než 150 hostů, wellness centrum – takový je záměr nové výstavby na Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem v lokalitě Nad Slonem. Stavbu v minulosti posvětil Pardubický kraj navzdory ochráncům přírody. Podle nejnovějšího stanoviska EIA však rozhodl v rozporu se zákonem o ochraně přírody.

Na Dolní Moravě má vyrůst nový hotelový komplex | Foto: Vizualizace: knesl-kyncl.com

Hotelový komplex, který má v dohledné době vyrůst na Dolní Moravě v lokalitě Nad Slonem, je předmětem diskuzí už řadu let. Znepokojení budí především u ochránců přírody, kteří upozorňují na výskyt chráněného chřástala polního. Jejich obavy a dovolání však smetl ze stolu Pardubický kraj, který v minulosti rozhodl o tom, že chystaný zásah do přírody nemůže prostředí více narušit. To už prý stávající výstavbou poznamenáno je. Takové odůvodnění a schválení záměru je však podle ministerstva životního prostředí v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. „Stanovisko je důkazem toho, že ministerstvo zkrátka vnímá lokalitu Dolní Moravě odlišně, než Pardubický kraj,“ podotkl Slavomír Bušina z Českého svazu ochránců přírody.