Předpověď meteorologů se naplnila, Domažlicko zasáhla prudká bouře, kterou ne mnoha místech doprovázelo krupobití a také silný vítr. Na mnoha silnicích jsou popadané větvě, někdy i celé stromy či se přes silnice valí voda, řidiči by měli být velmi opatrní.

V Blížejově opět zažívají bleskovou povodeň, pod vodou je i železniční trať. "Je to mnohem horší než minule," říkají místní, kteří jen nevěřícně koukají, jak se voda jak dravá řeka hrne obcí.

Následky řádění počasí v Blížejově na Domažlicku. | Video: Deník/Daniela Loudová

Místní se zlobí na zemědělce. "Za to všechno můžou zemědělci a ta jejich kukuřice, zasází to nad vsí a při každé velké vodě jsme vytopení, je to hrozné. Takových škod. Přišel obrovský prudký déšť a už to jelo. Mnohem horší než minule," rozčilují se obyvatelé Blížejova.

Informace o rozsahu povodně poskytl řídící důstojník zasahujících hasičů. "Jednalo se o přívalový déšť, který proběhl vesnicí a způsobil lokální záplavy. Vylil se rybník a následně se voda rozlila na silnice. Bylo zatopeno několik domů, garáží i sklepů v základní škole. Zatopen byl i domov důchodců, klienti nepožadovali evakuaci, pomáháme jim pouze s vyčistěním od vody a dekontaminací," řekl na místě řídící důstojník územního odboru hasičů Domažlice Josef Kůstka.