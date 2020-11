Návštěvy u seniorů jsou znovu na pořadu dne. Praha je proti povinným testům

Návštěvy v domovech seniorů by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měly být znovu možné nejspíš od pondělí. Podmíněno to je přechodem do 3. stupně epidemického rizika a provedením antigenního testu u každého návštěvníka při vstupu.

