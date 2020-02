Boj o novou terasu pro seniory uvízl na osočení z podjatosti

Kauza přístavby Domova pro seniory Elišky Purkyňové v Dejvicích dospěla do slepé uličky. Loni domov, jehož zřizovatelem je magistrát, získal stavební povolení pro vybudování bezbariérové společenské místnosti s terasou, orientované do vnitrobloku. Jedna ze spolumajitelek sousední nemovitosti se kvůli tomu pustila do boje s vedením domova i úřady.

Dům pro seniory v Thakurově ulici - vizualizace. | Foto: MHMP