„Trasování pacientů neprovádíme. Byl k nám ale přijat z domova pro seniory,“ uvedl Filip Řepa, mluvčí Nemocnice Na Bulovce. Podle zjištění Pražského deníku žil senior v Domově pro seniory Chodov, kde je nyní jedenáct lidí v karanténě.

Zesnulý 95letý muž, který trpěl chronickou ischemickou chorobou srdeční a v těle měl kardiostimulátor, se měl nakazit v léčebně dlouhodobě nemocných, kde také pobýval. Mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík na dotaz ČTK sdělil, že nakažení jsou také dva lidé, kteří s ním pobývali na pokoji, a dva zaměstnanci.

„Zdroj nákazy nelze jednoznačně určit, v zařízení však onemocněly i dvě osoby z řad zdravotnického personálu. Ty se však velmi pravděpodobně nakazily v době, kdy ještě zdravotnická zařízení nebyla uzavřena pro návštěvy,“ uvedl Boublík. O jakou léčebnu jde, hygienici neuvedli. Podle informací Pražského deníku se jedná o LDN v Nemocnici Svaté Alžběty Na Slupi.

Přibližně před dvěma týdny se pak nemocný senior vrátil na Chodov. Když se u něj nákaza potvrdila, byl 18. března převezen na Bulovku, kde v neděli zemřel.

Chvílemi už mi leze na hlavu

S vedením chodovského domova pro seniory se redakci v pondělí nepodařilo spojit. Vedení LDN Na Slupi slíbilo odpovědi na otázky redakce zaslat později.

Ve všech sociálních službách nyní panují přísná bezpečnostní opatření. „U nás platí zákaz shromažďování. Jednotlivá oddělení se mezi sebou nesmějí stýkat. Všechny aktivity a kulturní program nám bohužel skončil,“ sdělila nám klientka Domova pro seniory Chodov paní Věra.

„Roušky a respirátory jsou tu k dispozici jen pro personál, pro klienty ne. Zatím můžeme vyjít na zahradu, musíme ale udržovat určité vzdálenosti. Platí zákaz větších sešlostí. Zavřená je naše kavárna i cukrárna. Chvílemi už mi to leze na hlavu,“ dodala paní Věra.

Největší problém? Dezinfekce

Podle příbuzných, kteří mají člena rodiny umístěného v některém z domovů sociálních služeb, je režim bez návštěv v těchto dnech složitý. „Dopad na psychiku lidí je ohromný, člověk, který byl zvyklý na návštěvy, najednou zůstane osamělý. Což se může fatálně podepsat i na jeho fyzickém stavu,“ řekl Pražskému deníku pan František, kterému minulý týden zemřela (nikoli v souvislosti s koronavirem) babička v jednom z domovů pro seniory.

„Všichni klienti i personál jsou u nás v pořádku, máme situaci pod kontrolou. Rukavic máme dostatek, také roušky se už postupně objevují,“ prozradil ředitel Domova pro seniory Krč Otto Kechner s tím, že největší problém je dezinfekce. Od hlavního města dostal v pátek pouze 10 litrů a další se přes veškerou snahu zatím sehnat nepodařilo.

Vedení Prahy také rozdalo zásilku ochranných pomůcek, která do Česka v pondělí dorazila. Ze 450 tisíc respirátorů typu FFP2 jich hlavní město obdrželo 53 tisíc. „Zásilku jsme do posledního kusu okamžitě rozeslali, 19 tisíc respirátorů putovalo do pobytových a lůžkových zdravotních a sociálních služeb,“ uvedla radní pro oblast sociálních služeb Milena Johnová (Praha sobě). „Distribuovány jsou na základě týdenní potřeby, ale stále jich je nedostatek,“ dodala Johnová.