V jednu dobu podle něj bylo nakažených kolem 70 klientů a 40 zaměstnanců. „Teď máme čisto a jsme bez nákazy, kromě pár zaměstnanců, kterým ještě onemocnění doznívá,“ doplnil.

Nyní už se vedení domova domlouvá s očkovacím centrem v Kutné Hoře na očkování klientů. „Očkovat se chce nechat drtivá většina klientů, je to asi 90 procent. Zaměstnance, kteří projevili zájem, už máme naočkované, vyjma těch, kteří právě prodělávali covid. Mezi zaměstnanci byl zájem zhruba sedmdesáti procentní,“ dodal ředitel.

Nejhorší období má tak domov pro seniory v Uhlířských Janovicích nyní za sebou, klienti na tom prý psychicky dobře ale nejsou. „Od minulého čtvrtka máme díkybohu znovu povolené návštěvy. Byla to ale dlouhá doba, kde své blízké klienti neviděli, ani Vánoce nemohli oslavit tak, jak si představovali. Snažíme se je ale nyní pozitivně motivovat: bude jaro, budou moci chodit na procházky či se účastnit společných aktivit,“ popsal Václav Váňa nelehkou situaci.

Návštěvy se v domově musí podrobit antigenním testům nebo se prokázat jinde provedeným testem.

Nákaza koronaviru se nevyhnula ani Alzheimercentru Filipov. „Odolávali jsme až do 30. prosince loňského roku kdy se u nás objevil první případ pozitivního klienta. Následně byl skoro u všech a mnoha zaměstnanců. Od 1. února jsme ale opět v plné síle, obnovili jsme návštěvy, zvládli jsme to překonat za jeden měsíc. Zaměstnanci již částečně proočkovaní jsou, na klienty čekáme,“ uvedla ředitelka Jana Střihavková.

To nejhorší už mají prý za sebou také ve zručském domově seniorů Centrin. „Alespoň v to doufám, i když člověk nikdy neví, co přijde. Teď nás ale trošku trápí očkování,“ podotkla ředitelka společnosti Centrin Helena Bednářová, která má kromě zručského domova na starosti ještě domov seniorů v Unhošti a v Praze. „V Praze máme naočkované všechny klienty i zaměstnance už druhou dávkou vakcíny Pfizer, za to děkujeme. Ve Zruči nad Sázavou je to ale zatím jen 34 klientů ze 120, zájem by přitom měli všichni. Zaměstnanci zatím také nejsou naočkování, což nepovažuji za dobré. Naočkovat je potřeba všechny, kteří se seniory v domově přicházejí do styku, tedy nejen zdravotní sestry a zdravotnický personál,“ doplnila Helena Bednářová.