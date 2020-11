Tak je tomu například v Domově u Anežky. Ten má dvě střediska, Jedno se nachází v Luštěnicích a druhé v Benátkách nad Jizerou. Obě dvě zařízení mají dohromady 130 klientů a 90 zaměstnanců. „Zhruba od půlky září jsme v Benátkách spadli do karantény. K dnešnímu dni máme za obě provozovny 60 covid pozitivních lidí, což je rozděleno zhruba půl napůl mezi klienty a zaměstnance,“ popsal situaci ředitel Domova U Anežky Aleš Vychodil.

V Benátkách nad Jizerou by měli být z nejhoršího venku. Personál se zde pomalu vrací z karantén a „ošetřovaček“. Horší je to však v Luštěnicích. „Od minulého týdne jsme tam byli celoplošně testování a dopadli jsme docela špatně. Máme nemocných 30 klientů plus personál,“ podotkl ředitel s tím, že první testování proběhlo teprve v závěru minulého týdne. Postupně se tedy do karantény dostávají další a další lidé.

Hledají se dobrovolníci

Domov tak kvůli personálnímu nedostatku nyní hledá dobrovolníky, kteří by mohli pomoci. „Budeme rádi pokud se přihlásí studenti zdravotnických škol nebo brigádníci. Jednom za dnešek nám odpadli čtyři zaměstnanci, kdybychom měli přijít o další dva, tak nám nastane opravdu velká krize,“ vysvětlil Aleš Vychodil.

Zabezpečení provozu domova je nyní velmi komplikované. „Sestřičky u nás dělaly i čtyřiadvacetihodinové směny,“ podotkl ředitel.

Najít náhradu do přímé zdravotnické práce je aktuálně velmi složité. V domově sice pomohou i brigádníci, ti však mohou zaskočit na méně kvalifikovaných pozicích.

Situace se zhoršuje také v mnichovohradišťském domově pro seniory Modrý kámen. „První vlnu se nám pravděpodobně podařilo ustát bez komunitního přenosu v rámci zařízení,“ sdělil tamní ředitel Petr Novák.

Z personálu v Modrém kameni covidem onemocněla administrativní pracovnice a dvě pečovatelky. Každý, kdo s nimi přišel do kontaktu musel na testy. Ty naštěstí vyšly negativně. „Pak jsme měli pozitivní klientku, která nám zemřela v nemocnici, ale nevypadá to, že by se onemocnění šířilo mezi klienty,“ doplnil Novák. Domov se však podle ředitele dostal na hranici personálních kapacit a shání jakoukoli pomocnou ruku.

Naopak v Městském centru komunitní péče Benátky nad Jizerou je nejhorší krize zažehnána. Ta zde panovala přibližně od půlky září do půlky října. Všichni zaměstnanci domova si v tomto období doslova sáhli na dno svých sil.

„Neocenitelnou pomoc nám v té době poskytla pečovatelská služba Antonia senior services Čakovičky, která se přihlásila na výzvu Středočeského kraje a nabídla nám pomoc v krizi tím, že vyslala dvě terénní pečovatelky,“ připomněla Monika Megličová pověřená řízením domova.

Obě dvě terénní pečovatelky v zařízení pracovaly na dvanáctihodinové směny. Během čtrnácti dnů byl pak benátecký domov z nejhoršího venku. Nyní se zde situace pomalu stabilizuje.

Kam volat, pokud chcete pomoci?

Modrý kámen:

Ivana Macounová, tel: 702 239 541

metodik@modry-kamen.cz



Domov U Anežky

Tel: 733 736 490 (personální)

734 441 287 (vrchní sestra)