I když první nájemníky už nově rekonstruovaný objekt vlastně má. Jsou jimi ptáci, kteří mají podle stavařů ze svého nového domova radost. Na fasádě každého rekonstruovaného domu je totiž vybudováno celkem 16 hnízdních budek. Například rorýs obecný je u nás zvláště chráněným ptákem a zateplování budov, hlavně panelových domů, znemožňovalo jeho hnízdění.

Hnízdiště mají zajistit jeho adekvátní ochranu. Dnes rorýsi hnízdí výhradně na vyšších stavbách, ponejvíce v panelových domech, nejčastěji ve městech. Na rozdíl od ostatních ptáků rorýsi nepoškozují vzhled budov stavbami hnízd ani exkrementy, proto je jejich soužití s člověkem prakticky bezproblémové.

Na práce ve třech domech v ulici Pod Háječkem, by postupně měly navázat i další objekty v ulicích Heyrovského a Sokolovská. Celkově projde rekonstrukcí deset bytových domů, ze kterých je šest zcela zničených a v uplynulých letech byly zazděné. Zbývající čtyři domy jsou v lepším technickém stavu, ale nejsou zatepleny.

“Samotná rekonstrukce nebude nijak zásadně zasahovat do dispozice jednotlivých domů, kde jsou malometrážní byty 1+1 nebo 2+1. Právě po těchto bytech je nyní největší poptávka a naším cílem je, aby vyhovovaly současným standardům pro bydlení,” potvrdil před rekonstrukcí Josef Bucifal, jednatel společnosti SUAS Real Estate

Součástí stavby je i snížení energetické náročnosti budov, které byly postaveny v poválečném období.

Problémy s neplatiči

Zhruba dvě stě bývalých městských bytů i s nájemníky prodal Sokolov před 20 lety soukromému majiteli. Město se tak chtělo zbavit problémů s neplatiči. Nový majitel, firma z Liberce, některé z panelových domů opravil, jiné nechal chátrat dál. Z naprosto zdevastovaných bytových jednotek si lidé udělali skládku odpadu. Jinde bydleli bezdomovci. A horký brambor, který se Sokolovu vrátil jako bumerang, byl zpět.

A bylo ještě hůř, protože domy vlastnil někdo jiný. Sokolov proto začal jednat o jejich odkoupení zpět. Nedohodl se však na ceně. Poté do jednání vstoupila Sokolovská uhelná, která nemovitosti koupila. Některé z nich pak obratem prodala městu. To některé z nich zbouralo a na jejich místě chce parkoviště.

Sokolováci jsou rádi, že se začalo něco dít. "Když přijeli známí, nechápali, co to tu máme. Styděla jsem se. Teď to konečně zmizí a ještě budou k dispozici byty. Firma si jistě ohlídá, koho do nich nastěhuje," říká Nikola Satlerová ze Sokolova.