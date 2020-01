Uvolnila se tak plocha, na které nechá město postavit další parkoviště. Je určené pro osobní automobily i autobusy. Náklady ve výši zhruba 2,1 milionu korun platí Sokolov. Za zhruba stejnou částku před lety město budovy vykoupilo.

„Opuštěné domky město koupilo a chtělo nejprve využít. Nakonec však půjdou k zemi. Nabídková cena byla tehdy 2,187 milionu korun. K depu patří ještě drobné stavby, za které Sokolov zaplatil zhruba 90 tisíc korun,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Poté město koupilo i areál bývalého depa. Po jeho demolici tam může vzniknout výcvikové středisko IZS, který bude moci využívat jak policejní tak vojenská škola. Vzniknout by tam mohla například laserová střelnice, posilovna, sál pro sporty, cvičiště pro praktickou výuku a modelové situace, lezecká stěna a další. Areál má rozlohu kolem 3,9 hektaru. Změna územního plánu umožní realizaci tří záměrů.

Tím prvním bude veřejné parkoviště. Dále by to mohly být nájemní sklady a třetí část by mohlo tvořit výcvikové středisko. Území je zařazeno mezi takzvané brownfieldy (zanedbaný areál, pozůstatek průmyslové či jiné aktivity), a tudíž je velká šance dosáhnout na dotace.

„Cestujícím, kteří přijíždějí do Sokolova od Karlových Varů, se naskýtal pohled na ruiny depa a několika opuštěných a chátrajících domků, které zde zbyly po železničářích. Byla to ostuda. Druhá strana nádraží směrem na Cheb je už moderní,“ říká jeden z cestujících Vladimír Kašík.