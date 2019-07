Některé velké obytné domy v Mostě mají hlavní vstupní dveře dokořán, přestože začaly dovolené a přibylo prázdných bytů, které lze snadněji vykrást. Bezpečnost se podceňuje například v sociálně vyloučené lokalitě Stovka, kde je část domovních vchodů průchozích, přestože mají moderní dveře na čipové karty. Elektronický systém, který má zabránit vstupu cizích osob k bytům a sklepům, je tak zcela neúčinný.

„To je tady pořád. Bydlím nahoře a nemám čas chodit furt ty dveře hlídat a zavírat,“ zlobila se v pondělí starousedlice v přízemí okrajového činžáku ve Stovce, když nohou odstraňovala kus chodníkové betonové dlažby, kterým někdo podložil otevřené masivní vchodové dveře, aby se nezavíraly. „Investovali jsme do nich dost peněz, ale takhle sem může každý. Strach z cizích lidí mají hlavně senioři, co se už nechtějí odstěhovat,“ dodala Mostečanka, která v lokalitě žije 23 let. „V poslední době se to tu zhoršilo,“ povzdechla si.

Její slova potvrdila i ironická písemná výstraha, kterou zoufalí starousedlíci vyvěsili na domovní nástěnku: „Vážení nájemníci, děkujeme vám, že nám svojí liknavostí umožňujete bezproblémový vstup do vašeho domu, abychom měli kde přespávat, fetovat a krást. Vaší feťáci a bezdomovci.“

Dokořán byl v pondělí v poledne i sousední vchod, který má také zámek na čipy. Někdo opřel o otevřené kovové dveře zánovní křeslo, čímž vnitřek domu proměnil v městskou pasáž, kde nikdo nemusel používat elektronický klíč. Možná proto byl na chodbě činžáku nepořádek a všude odpadky. „Je to o lidech. Realitní agentury k nám stěhují nájemníky, kteří nedodržují pravidla,“ sdělil vlastník jednoho z bytů, který při odchodu z domu křeslo odtáhl a dveře zavřel.

Ani zavřené dveře vždy nepomohou

Lepší situace byla v pondělí odpoledne v sociálně vyloučené lokalitě Dobnerovka, kde měl každý ze čtyř věžáků vchody zavřené. Přesto i v těchto domech bývá rušno. Minulý týden v jednom z nich městská policie pochytala v noci partu podezřelou z vloupání do bytu. Několik osob strážníci zadrželi přímo na místě, ale jedna před zásahem zmizela. „Její popis byl předán ostatním hlídkám a podařilo se ji najít na tramvajové zastávce u Centralu,“ sdělil mluvčí městské policie Vlastimil Litto. Strážníci Policii ČR předali i muže, kterého zadrželi při vloupání do bytu v ulici Františka Malíka v Sedmistovkách.

Loni kriminalisté řešili celkem 78 krádeží vloupáním do bytů, z toho 30 případů objasnili. Podle policie je prevence během dovolených obzvlášť důležitá, protože domácnosti jsou zranitelnější. „Pokud někdo odjíždí na delší dobu, měl by požádat příbuzné nebo dobré známé, aby na opuštěnou domácnost občas dohlédli a vybrali poštovní schránku,“ doporučila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Na problémových sídlištích zůstávají asistenti prevence kriminality s reflexními žlutými vestami. Městská policie zároveň hledá další strážníky a psovody, aby posílila třísměnné hlídky. „Šikovné strážníky umíme ocenit,“ ujistil ředitel mostecké městské policie Jaroslav Hrvol. V náborové kampani „Pracuj pro své město Most bezpečnější“ nabízí městská policie náborový příspěvek 20 tisíc korun, průměrný plat 26 tisíc hrubého a různé benefity.