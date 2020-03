Podle představitelů Lime je koronavirus „bezprecedentní výzvou“ pro komunity na celém světě. „Stejně jako vy máme strach o města, která milujeme a nazýváme domovem, o lidi, kterým sloužíme, i o naše kolegy. Milovat města znamená také jejich ochranu. Prozatím pozastavujeme službu Lime, abychom lidem pomohli zůstat v bezpečí,“ stojí na oficiálním webu. Čeští zástupci firmy na dotazy Pražského deníku neodpověděli.

Elektrokoloběžky s „limetkovou“ barvou konstrukce fungovaly v hlavním městě od podzimu 2018. Většině Pražanů úplně k srdci nepřirostly, postupem času přibývalo stížností občanů, místních samospráv a strážníci městské policie řešili přestupky či nehody způsobené stroji s logem Lime. Byť existovala ambice, aby se mobilní aplikace stala součástí pražské MHD a firma chtěla platit magistrátu za (často kritizované) parkování, nyní – kdy vlády kvůli koronaviru omezují cestování a uzavírají hranice – se ukazuje, že hlavní klientelou služby Lime byli turisté.

Pouze v rukavicích a po dezinfekci

Jiné poskytovatelé mikromobility se snaží domácí uživatele udržet. A jelikož veřejná doprava funguje v prázdninovém režimu a navíc je zde zvýšené riziko přenosu nákazy, nabízejí firmy nejrůznější výhody. Například jízda na sdílených Rekolech je na půl hodiny zdarma, akce bude platit 14 dnů. Firma vyzývá, aby lidé nosili rukavice i vlastní dezinfekci.

Na druhou stranu platí omezení volného pohybu, takže by lidé neměli vycházet vůbec z domu, pokud to není nutné. Ale například cestou do práce mohou Pražané růžová kola využít.

„Všechny dotykové plochy jako řidítka a sedla se na kolech snažíme dezinfikovat, podobně jako je tomu v MHD. Obecně ale stačí dodržovat základní hygienické návyky a především si pravidelně mýt ruce. Pro bojácné jsou praktickým řešením rukavice. Lidé se tak vyhnou minimálně zdroji nákazy ve formě kapének ve vzduchu,“ říká Vítek Ježek, zakladatel Rekol. „Před viry ale ani na kole neujedete, takže buďte opatrní a pokud možno, zůstaňte doma,“ dodává Ježek.

Růžový bikesharing nabízí dopravu po městě i firmám. Těm nabízí pravidelný závoz kol nebo mapu nejlepších tras, kudy se rychle a pohodlně dostanou do zaměstnání. Zatím v pražských ulicích jezdí okolo 600 Rekol, počet by se měl v průběhu roku zdvojnásobit.

Sdílená auta se stahují

Za poloviční ceny půjčuje od minulého týdne své elektrické koloběžky a skútry firma re.volt. Sdílená auta však firma kvůli nákaze COVID-19 preventivně stáhla z provozu. „Čistíme a dezinfikujeme při každé výměně baterií. Navíc naši technici jsou celý den v terénu a snaží se je dezinfikovat i mimo výměny. Po každé jízdě to bohužel není v našich silách. Uživatele vyzýváme, aby nosili rukavice a svou dezinfekci a sami si dopravní prostředek před jízdou ještě dezinfikovali,“ uvedl ředitel firmy Pavel Kuchta. Firma nyní plánuje svou flotilu (žlutých) koloběžek posílit o dalších 300 kusů a nasadit všechny skútry a motorky, které má k dispozici. V pražských ulicích má v současné době 150 elektrických koloběžek, 50 elektrických skútrů a 24 elektrických motorek.

Podle spolku Automat by měli lidé používat hlavně kolo vlastní. „Pokud už musíte do práce, tak právě kolo patří k nejbezpečnějším a nejzdravějším dopravním prostředkům,“ uvádí spolek.

Pražany vyzval začátkem týdne k upřednostňování kol či pěší chůze také primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Počet cestujících MHD tento týden klesl o více než 70 procent. Od čtvrtka jezdí linky metra A a C podle prázdninového jízdního řádu, což znamená prodloužení intervalů o jednu až dvě minuty. Povolen je navíc vstup pouze se zakrytým nosem a ústy. Například jen do soupravy metra se v jednom okamžiku vejde až 1464 lidí, to je mnohonásobně více, než jaká je v současnosti povolená kapacita veřejných akcí. Ale úbytek cestujících kvůli obavám z koronaviru je znatelný, proto taková koncentrace většinou ani nenastane.