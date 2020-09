Stalo se tak poté, co čínský ministr zahraničí vyhrožoval předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi, že „zaplatí vysokou cenu“ za cestu na Tchaj-wan. "Výzva k okamžité omluvě a důrazné varování před vyhrožováním České republice," stojí v záhlaví dopisu.

Tohle je naprosto dokonalé! Po dokumentech Bílého domu, čínské vlády nebo OSN vybral tento týden prestižní magazín @ForeignPolicy za dokument týden dopis starosty Řeporyjí @PavelNovotnak , kterým "sprdnul" Peking kvůli slovním útokům na @Vystrcil_Miloshttps://t.co/GPODvKC3eC — Filip Nerad (@FilipNerad) September 5, 2020

"Celostvětový dokument týdne. Prestižní magazín Foreign Policy mi udělal strašnou radost. Dokumentem týdne vyhlašuje většinou dokumenty čínské vlády, OSN, NATO a nejčastěji Bílého domu. Tentorkát ale vyhrály Řeporyje s dopisem, kterým jsem sprdnul Peking za vyhrožování. Jsem regulérně pyšný!" uvedl Novotný na svém facebookovém profilu.

Pozornost po celém světě

"To bylo NAPOSLEDY, co jste si takhle otevřeli hubu na Českou republiku. A teď mě dobře poslouchej, soudruhu ministře: ČLR se ihned oficiálně omluví za tu nestoudnou výhrůžku. Když říkám ihned, myslím FOFREM," napsal starosta do dopisu.

Foreign Policy z dopisu cituje a vysvětluje čtenářům, že Vystrčil letěl na Tchaj-wan poté, co cestu naplánoval jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera.

Spor podle časopisu dále komplikuje úsilí českého prezidenta Miloše Zemana o posílení vztahů s Čínou. Prezidenta Novotný v dopisu označil za již ne zcela příčetného čínského žoldáka, který se paktuje s premiérem Babišem.

Novotného dopis vzbudil pozornost i v dalších médiích po celém světě, včetně indických novin, dvou čínskojazyčných televizí a samozřejmě také evropských a amerických médií. Již v úterý odpoledne jej publikoval přední anglickojazyčný tchajwanský server, kde se text měl stát nejčtenějším příspěvkem.

"Koukejte se probrat! Ať se to neopakuje! Ne.erte mě!!! S více než předstíranými pozdravy Pavel Novotný", končí starosta, který už dřívě vydráždil Rusko postavením pomníku vlasovcům, své psaní.