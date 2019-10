Každodenně zachraňují životy a dostávají lidi z nesnází. Velmi často někdo uteče před smrtí právě jen díky zdravotníkům nebo hasičům, ti se přesto dočkají poděkování jen zřídkakdy. Najdou se však výjimky.

„Záchranáři a lékaři díky své profesionalitě zachránili život mé ženě, která vdechla jídlo. Touto cestou za vše děkujeme,“ vzkázal nedávno příslušníkům Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Vilém Posselt.

Jeho manželka v Ústí nad Orlicí vdechla část jídla, což vedlo až k zastavení oběhu. Přivolaní záchranáři ani na okamžik nezaváhali a ihned po příjezdu zahájili masáž srdce, aby se okysličená krev dostala do mozku. Ženu následně převezli na ARO do Pardubické nemocnice.

Potěší, že má práce smysl

„Manželce se daří velmi dobře,“ dodal Posselt, který se rozhodl záchranářům za jejich precizní práci poděkovat.

„Zásah nebyl vůbec jednoduchý a po jeho ukončení jsme nevěděli, zda to s paní dopadne dobře. Když mi volala staniční sestra, aby mi poděkování předala, radostně jsem se nad telefonátem usmíval. Velmi potěší, když vidím, že má moje práce smysl,“ reagoval záchranář Daniel Ontl a dodal, že poděkování není obvyklé. U záchranky slouží již 15 let, poděkovat za dobře odvedenou práci za tu dobu přišli pouze tři lidé.

„Přestože pacientům zachraňujeme to nejcennější, co mají, totiž život a zdraví, tak běžné poděkování určitě není. To spíše na vesnicích, kde vám babička vnutí pár vajíček, protože si váží toho, co jste pro ni udělali. Ale také to není pravidlem. A ve městech už vůbec ne, všichni to považuji za samozřejmost,“ konstatoval mluvčí krajské záchranky Aleš Malý.

Přitom způsobů, jak zachránění a jejich rodiny mohou vděčnost vyjádřit, je nespočet. Někteří přijdou osobně, jiní pošlou e-mail nebo zatelefonují. V posledních letech lidé také využívají sociální sítě. „Lidé za zásahy nově děkují i na Facebooku,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková a dodala, že se setkala s dopisy, ale také třeba poděkováním ve formě vánočního cukroví.

Pekáč buchet za úspěšný porod

Před třemi lety zachráněný muž, který se podle svých slov v 58 letech znovu narodil, obdaroval zdravotníky velikým dortem, na němž byl zaparkovaný model sanitky.

„Vzpomínám na jeden ze zásahů, kdy kolegyni a mně donesla paní za úspěšný porod pekáč buchet,“ dodal Malý.