V úterý 4. ledna nevyjelo na Českolipsku pět spojů. Marně svůj ranní spoj vyhlíželi lidé mířící z Nového Boru do Liberce, s omezením se museli vypořádat i cestující mezi Mimoní a Jablonném v Podještědí. Dopravní obslužnost v okrese je kvůli vysoké nemocnosti řidičů, izolaci či nařízených karantén až kritická. „Nedaří se nám nahrazovat každodenní přírůstek řidičů, kteří nemohou usednout za volant. Snažíme se přesouvat rezervy z Liberecka na Českolipsko, abychom zabránili výpadkům,“ sdělil předseda představenstva ČSAD Liberec Martin Bobek. Na webu iidol.cz lze sledovat, zda spoj vyjel, případně, kde se zrovna pohybuje. Aplikaci lze stáhnout do mobilních telefonů.

Jako výpomoc povolali brigádníky a řidiče v penzi. Tři řidiče jim zapůjčil konkurent v podobě dopravní společnosti BusLine. „Usilujeme o to, aby dopad na cestující byl co nejmenší. Pomoci skupiny BusLine si nesmírně vážím, významně nám to pomáhá se zvládáním situace. Tento krok skupiny vnímám jako významný signál i směrem do budoucna, třeba se naskytne situace, kdy budeme moci tuto vstřícnost oplatit,“ dodal Bobek.

Pět zrušených spojů. Nemoc řidičů omezila veřejnou dopravu na Českolipsku

Všichni tři zapůjčení řidiči jsou velmi zkušení, rychle se na nové trasy zaučili. Nejsložitější bylo v období mezi svátky zvládnout všechny právní náležitosti zápůjčky, musely se vyřešit i otázky odpovědnosti či odlišných kolektivních smluv zaměstnanců. „Kde je vůle, tam je i cesta a zajištění dopravy pro cestující je pro nás vždy prioritou. Konkurence nekonkurence,“ okomentovala neobvyklý postup generální ředitelka skupiny BusLine Vladimíra Vyhnisová.

Přesto výhled do budoucna není příznivý. Predikce Ústavu zdravotnických informací a statistiky mluví o 50 000 nových případů denně a kolem 7000 nakažených v nemocnicích v okamžiku, kdy bude ve společnosti dominovat varianta omikron. „Už teď jsme daleko za hranicemi, co se týká rezerv, a externí zdroje nejsou nevyčerpatelné. Pokud ta varianta bude opravdu tak nakažlivá, jak se předpokládá, do problémů s obslužností spadnou všichni dopravci v Česku,“ zdůraznil Bobek.

Podle mluvčího firmy BusLine se zatím podařilo pokrýt všechny spoje, které dopravce zajišťuje, a to s nasazením rezerv. Nemocné řidiče suplují všichni ti, kteří mají ve firmě všechna potřebná oprávnění, ať už se jedná o dispečery či techniky. „Ke konci roku jsme měli proočkováno 65% řidičů. Problémem jsou spíše nařízené karantény. Když se na pauze sejde šest řidičů a jeden má pak pozitivní test na covid-19, i ti zbylí musí zůstat doma a nemohou usednout za volant,“ upřesnil Radovan Vrátný. To krajský dopravce má i několik dlouhodobě nemocných řidičů s post-covidovými následky.

Na Českolipsku nejelo osm spojů, řidiče za volant nepustily nemoci a karantény

Zhoršení epidemiologické situace očekává také hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Podle něj epidemie zasáhne kromě dopravy další segmenty veřejných služeb. „Prioritně se ale budeme snažit zachovat školní spoje a spoje, které odváží obyvatele do a z práce,“ podotkl. Krajský dopravce na se nyní zaměřuje na zajištění klíčových páteřních linek směřujících do průmyslových zón.

V oblasti Českolipska zajišťuje dopravu společnost ČSAD Liberec od 12. prosince loňského roku. Zároveň došlo k obnově vozového parku a rozsáhlé úpravě jízdních řádů. „V rámci změn jízdních řádů jsme se koncepčně zaměřili na dopravu zejména do zaměstnání v průmyslových oblastech Českolipska, ale také na optimalizaci kapacity vozového parku,“ informoval tehdy jednatel společnosti KORID LK Otto Pospíšil.