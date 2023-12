Kvůli nevlídnému počasí je už několik hodin kritická situace na dálnici D1. Tisíce automobilů tu stojí hodiny v kolonách, stejně tak i kamiony. Kvůli množství aut nemohou sypači ošetřit silnici, pomáhat jim musí policisté. Problémy měl během soboty také Dopravní podnik města Jihlavy.

Kolona aut v zimě. Ilustrační foto | Foto: ČTK

Vydatné sněžení a také déšť komplikuje od sobotního rána dopravu v Česku. Obrovské problémy jsou na dálnici D1, a to od zhruba 70. kilometru ve směru na Brno. Doprava tu doslova zkolabovala. Už několik hodin tu v kolonách stojí tisíce aut, ale také kamiony. Ty mají problémy v kopcích. Na kritická místa se kvůli kolonám nemohou dostat sypači. „Policisté dělají vše, co je v jejich silách, aby sypače protáhli kolonami a mohly být ošetřené vozovky. Prosíme řidiče o trpělivost,“ sdělila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Kvůli těžkému sněhu popadaly stromy přes silnici III/130. Ta tak musela být uzavřená. Slouží přitom jako exit z dálnice D1.

Sníh, silný vítr i déšt v sobotu potrápily velkou část republiky:

Doprava na dálnici D1 má problémy kvůli počasí od rána. Na 140. kilometru ve směru na Prahu byla neprůjezdná téměř čtyři hodiny. Kamion měl dostat na kluzké vozovce smyk a zůstal stát napříč celým pruhem. Provoz tu byl obnoven podle policie po osmé hodině ranní.

Policisté nabádají řidiče k opatrnosti a nespěchat. Podobné počasí má totiž podle meteorologů převládat i během Štědrého dne. Bude tedy sněžit, pršet a foukat vítr. Před cestou by pak řidiči neměli zapomenout na vybavení pro případ nouze. „Je vhodné sledovat dopravní zpravodajství, když už musím jet, a vyhnout se tak kolonám. Stejně tak by řidiči měli mít alespoň z poloviny plnou nádrž paliva, právě pro případ, že někde uvíznou v kolonách. Chybět by neměly ani deky, pitná voda a občerstvení,“ sdělil mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Problémy MHD v Jihlavě

Z důvodu velice hustého sněžení, těžkého sněhu a nesjízdnosti některých komunikací byl v sobotu odpoledne dočasně přerušen provoz MHD v Jihlavě. Silnice v krajském městě byly obtížně sjízdné i pro auta.

„Aktuálně se Dopravní podnik města Jihlavy snaží obnovit provoz alespoň na linkách ve městě. Autobusy mají problémy na zledovatělých silnicích i při výjezdech ze zastávek,“ informovala facebooková stránka Doprava v Jihlavě.

Provoz ve městě se začal částečně obnovovat před pátou odpolední, spoje však dál nabíraly zpožení v jednotkách minut.