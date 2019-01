/FOTOGALERIE/ Vžít se do role ať už obyvatele Hrabové nebo řidiče jí projíždějícím bylo zejména loni za trest. Dnes už sice doprava jeden z nejjižnějších ostravských obvodů Hrabovou tolik netrápí, přesto je stále co zlepšovat - dokončit prodlouženou Mostní ulici a vybojovat zrušení dálničního poplatku.

Hrabová se s dopravními problémy potýká dlouhodobě, když však navíc loni na devět měsíců zavřeli Rudnou ulici u řeky Ostravice, spousta řidičů si to namířila právě tudy. S výjimkou dvou letních měsíců, kdy se zde stavěl nový kruhový objezd, což zase naopak dopravu v této části Hrabové zcela omezilo.

Zkrátka lidé bydlící v Hrabové nebojí projíždějící prožili náročný rok. „S otevřením Rudné nastal obrat o 180 stupňů,“ přiznává starosta Hrabové Igor Trávníček. „Jakmile si novinku lidé uvědomili, výrazně se nám tu ulevilo,“ líčí Trávníček, podle něhož byly loni běžné dvaceti- až třicetiminutové kolony, které se táhly celou obcí.

PRODLOUŽENÁ MOSTNÍ

Nyní je už situace o poznání lepší, přesto je Hrabová stále na pomyslném startu. Vyřešit zde dopravní problémy úplně je běh na dlouhou trať. Dalším významným krokem bude v průběhu letošního roku dostavění prodloužené Mostní ulice.

„Nová, skoro 1,5 kilometru dlouhá silnice napojí Vratimov a Hrabovou přímo na dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku a odkloní intenzivní dopravu, která občany Hrabové trápí,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka, podle něhož se počítá i s novými chodníky a zelení, cyklostezkou či protihlukovými stěnami.

Projekt napojení na dálnici by měl být dokončen v září a vyjde na 133 milionů korun. Moravskoslezský kraj zaplatí 16 milionů, Ostrava 6,2 milionu, zbytek pokryjí dotace z evropských fondů a státního rozpočtu.

DŮLEŽITÝ RONDEL

I poté ale bude k cíli ještě kus cesty scházet. Podle starosty Trávníčka totiž původní projekt prodloužené Mostní opomenul jednu klíčovou věc - vybudování kruhového objezdu (důležitějšího než ten, který vznikl loni) za mostem na hranici s Vratimovem.

Směrem od Hrabové musejí řidiči na křižovatce u benzinky dávat přednost v jízdě, čímž vznikají kolony i nadále.

„Teprve tento kruháč výrazněji pomůže. Kraj přislíbil jeho výstavbu s lehkým odklonem od současné silnice, aby nebylo nutné vykupovat soukromé pozemky. Do dvou let by měl stát. Tím by se řada problémů vyřešila,“ očekává Trávníček.

PRYČ S KAMIONY

Hrabovou však trápí také kamiony jezdící do areálu bývalého Dolu Paskov. Skrze obec se vyhýbají zpoplatněnému úseku dálnice. Nejen Hrabová, ale i další obce kolem ní už delší dobu bojují za zrušení poplatku. „I zde máme příslib Ředitelství silnic a dálnic, že by k tomu letos mělo dojít. Časově to zasekly volby. Bohužel, co není na papíře, jako by neplatilo,“ uvědomuje si starosta.

Projíždějící kamiony způsobují spoustě domkařů problémy. „Majitelé domů se na mě obrací se stížnostmi, že jim z těch vibrací praská fasáda a zdi. Byly to už desítky případů a to vím, že mnozí to ještě řeší zateplením, aby praskliny skryli. Ne všichni ale zateplovat chtějí,“ zmiňuje další neblahý vliv dopravy na občany. Snahou proto bude získat finance na počítadlo, které by poskytlo jasný důkaz, kolik kamionů obcí nepovoleně projíždí, a výstupy by Hrabová předala státu s cílem urychlit zrušení dálničního poplatku.