Židenický starosta Petr Kunc tvrdí, že nutnost plánovaných úprav chápe. „U některých jednání, na kterých byla snaha vše sladit, jsem byl. Vstupuje do toho tolik proměnných, že ideálně to zkoordinovat nejde nikdy. Je pravda, že původně jsme čekali, že Zábrdovická se bude rozkopávat až po dokončení Gajdošovy, teď se to potká," upozornil Kunc.

Podle něj už si v Židenicích na podobné situace související s omezením dopravy zvykli. „Nacvičili jsme si to se Zábrdovickým mostem, asi to nějak přežijeme. Horší to bude pro ty, co přes Židenice projíždí," míní starosta.

Objízdné trasy nebo konkrétní podoba omezení zatím v tuto chvíli není jasná. Úpravy tramvajové trati však mají přijít na řadu až v roce 2025. „Příští rok nebudeme nic opravovat, ani nebude výluka městské hromadné dopravy. Vše je v plánu až v roce 2025," informovala mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Podle koordinátorky dopravních staveb v Brně Vlasty Jágerové je domluva, že v roce 2024 přijde na řadu jenom rozšíření Šámalovy ulice.

„Omezení v Zábrdovické připadají v úvahu až v roce 2025, ale pravděpodobně se k tomu přidá ještě stavba Správy Železnic, která uzavře most Bubeníčkova. Podle Správy železnic by měla Bubeníčkova začít 1. července 2025," nastínila Deníku Jágerová. Zatím jsou to však podle ní pouze předpoklady, protože stavba v Bubeníčkově nemá všechna povolení ani vybraného zhotovitele. Správa železnic tam plánuje přestavbu mostu.

V Židenicích jsou navíc v plánu i další stavební práce. „V roce 2024 začne úprava železniční trati na Klínech, což znamená uzavření dvou mostů Jílkova a Filipínského. A ještě by měla začít v březnu úprava mostu v Šámalově, aby tam už nebyl úzký průjezd," vyjmenoval Kunc.

Gajdošovou ulicí denně projede zhruba třiačtyřicet tisíc aut. Řidiči úsekem od pondělí projedou pouze jedním pruhem v každém směru. Omezení potrvá do konce října příštího roku. Podle Kunce se nyní nejeví jako zásadní problém provoz v Gajdošově, ale v ulicích, které na ni navazují.

„V Táborské auta blokují tramvaje linky 9. Štosuje se to i na Bubeníčkově, ale tam to naštěstí neblokuje šaliny. Prioritně nám jde o to, aby bezpečně projela městská hromadná doprava," tvrdí Kunc. Podle něj jsou domluvení s vedením dopravního podniku, že budou provoz nějakou dobu sledovat a pak se případně domluví na úpravě.