Most nahradil ten původní, který byl v havarijním stavu a hrozilo jeho zřícení. Na stejné mimoúrovňové křižovatce se v rámci jedné stavební akce bourala a stavěla rovněž nájezdová rampa ze Sportovní ulice a protihluková stěna směrem ke zdravotnickému zařízení.

Jde o stomilionovu zakázku, na níž se společně podílel stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic a Kraj Vysočina, protože se v místě kříží státní silnice I/23 a krajská silnice II/351. „Cena díla je za Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny celkem 57,28 milionů korun včetně daně,“ upřesnil ředitel krajských silničářů Radovan Necid.

Podle jeho slov bude novostavba předaná do takzvaného předčasného užívání. Řidiči tam ještě nějaký čas uvidí dělníky při dodělávkách v místech, která jim povolí dopravní policie a třebíčský odbor dopravy. „Tato pracovní místa nebudou mít vliv na omezení dopravy v jednotlivých jízdních pruzích,“ zdůraznil ředitel Necid.

Lidé se často ptají, zda se neplánuje generální rekonstrukce i sousedního mostu nad rušnou hlavní silnicí, jenž navazuje na nově postavené přemostění nad tratí. „Vedlejší most se zatím rekonstruovat nebude, protože jeho spodní stavba i nosná konstrukce jsou v současnosti v uspokojivém stavu,“ vysvětlil Necid. To znamená, že na sedmistupňové škále opotřebenosti mostů – jednička znamená nový, sedmička havárii - je most nad silnicí na stupni čtyři.

Jakmile bude průjezdná křižovatka na rampách u nemocnice, začne platit nastavený režim na nových semaforech, které jsou na opačné straně Hrotovické ulice, tedy v křižovatce se Spojovací ulicí u autobazaru. Na světlech je přednastavený denní režim, to znamená, že přes noc budou bývat vypnuté. Semafory mají pružně reagovat na špičku, kdy se v místě potkávají auta, která jedou po vedlejší Spojovací ve směru od výpadovky na Moravské Budějovice kolem benzinky Shell s vozidly, jež směřují po hlavní Hrotovické.