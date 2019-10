Autobusy musí být nízkopodlažní, minimálně 20,5 metrů dlouhé a maximálně 3,3 metru vysoké, vybaveny minimálně 40 sedadly pro cestující a dalšími nejméně 6 sedadly pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Samozřejmostí je klimatizace, kterou lze manuálně ovládat. Předpokládaný roční nájezd autobusu je 100 tisíc km a DPP požaduje jejich minimálně 10letou životnost v městském provozu a homologaci pro provoz v Evropské unii.

„V tendru nespecifikujeme typ pohonu, můžou se do něj přihlásit jak výrobci vozů s konvenčním dieselovým motorem splňující emisní normu Euro 6, tak i výrobci hybridních vozů,“ uvedl Jan Šurovský z dopravního podniku.

DPP od výrobce také požaduje, aby náhradní díly k autobusům byly k dispozici po celou dobu deklarované životnosti vozů. Součástí výběrového řízení je i 5 diagnostických zařízení k autobusům.

Nejdřív na letiště, poté do zoo

„Výběrové řízení poběží do 2. listopadu, vyhlášení výsledků předpokládáme do konce letošního listopadu. Následovat bude proces podpisu kupní smlouvy, kterou chceme s vítězem tendru uzavřít nejpozději do konce tohoto roku. Všech 20 velkokapacitních autobusů by měl výrobce dodat do 9 měsíců od uzavření smlouvy,“ doplnil Šurovský a dodal:„Předpokládáme, že první autobusy budeme moci na linku 119 nasadit na podzim příštího roku.“

Velkokapacitní autobusy budou na této lince jezdit do její elektrifikace, jejíž dokončení a uvedení do provozu dopravní podnik plánuje na začátku roku 2023. Poté je nahradí velkokapacitní trolejbusy podle záměru, který schválila Rada hl. m. Prahy. Velkokapacitní autobusy pak dopravce využije na další linky, např. 112 zajišťující spojení s pražskou zoologickou zahradou nebo dle požadavků ROPIDu.

Trolejbusy se musí zkonzultovat

DPP v souladu s tímto záměrem v těchto dnech zahájil také předběžnou tržní konzultaci s výrobci velkokapacitních bateriových trolejbusů, která by měla probíhat do konce letošního října. Samotné vypsání veřejné zakázky na dodávku 20 kusů trolejbusů DPP plánuje v průběhu letošního prosince.

Vítěz by měl být vyhlášen do konce února 2020, smlouva s ním podepsána do konce března 2020 a první velkokapacitní trolejbusy by měl výrobce dodat na začátku roku 2022.