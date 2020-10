Kromě toho stráví jeden den v týdnu v domově důchodců, který koronavirus zasáhl. „Je tam málo sester a pečovatelů, takže pomoc směřuje například k roznášení jídla, stlaní postelí a podobně,“ popisuje Chlup.

Zapojit se do boje proti viru chtěl už minulý semestr. Při první vlně se zaregistroval do dobrovolnického systému. „Spojili mě s paní, které bych hlídal dceru nebo ji případně doučoval. Ale paní to nakonec odřekla a tím to skončilo,“ říká student.

Nyní na podzim mu práci ulehčila mobilní aplikace Muni pomáhá, díky které si sám vybral, jak chce pomáhat. „Jednoduše jsem se přihlásil, vyplnil seznam otázek a sám si vybral, v čem chci dobrovolničit. Aplikace mi na základě vzdálenosti nabídla právě doučování,“ vysvětluje Chlup.

K pomoci ho nemotivovala jen vysoká škola, ale i rodina. Chlupova matka je lékařka. „Alespoň rámcově si dokážu situaci představit. Ještě to není na limitu, ale rozhodně se tam blíží,“ dodává.

Sociální kontakt

Ve volném čase obvykle tancuje ve folklórním souboru, kvůli opatřením se ale s přáteli vídat nemůže. „Všichni se snažíme být zavření doma a už mi celkem chybí sociální kontakt. Doufám, že dobrovolničením ho alespoň částečně nahradím. Alespoň na chvilku vyjdu z domu,“ těší se mladík, který je v posledním ročníku magisterského studia.

Podle svých slov se na státnice bude připravovat až příští půlrok. „Státnicovat bych měl na konci června. Teď píšu diplomku. Zatím se to stíhat dá, mám pocit, že mám ještě celkem dost volného času a lepší ho využít takto než koukat na seriály,“ usmívá se.