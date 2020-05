Doupovská dráha zahájí svoji letošní sezonu v 8.15 na vlakovém nádraží v Kadani, odkud vyjede přes Želinu, Vilémov a Pětipsy dále až do Podbořan. Cestou vlak projíždí i Krásný Dvůr, kde je už otevřený zámek. Celkem za den vyjedou od Kadaně čtyři spoje.

Doupovská dráha ale není jediným turistickým vlakovým spojem, který obsluhuje města a obce na Chomutovsku. Historické soupravy, které převážejí i kola, vypravuje osm let i spolek Loko-Motiv Chomutov. Zda se jich dočkají turisté i letos, ale není jisté. Spolku nepřiznal kraj dotaci. „Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání rozhoduje o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace žadatelů Loko-Motiv na projekt Historické cyklovlaky VIII. ročník,“ píše se v usnesení březnového krajského zastupitelstva.

Spolek žádal o dotaci ve výši 301,5 tisíce korun. Dalších 280 tisíc nezískal ani pro opravu železničního muzea v Křimově, které dává do kupy skoro dvacet let. „Nepřidělení dotace ohrožuje konání akce v tomto roce,“ připouští za spolek Pavel Adam. Je to zklamání, které nikdo nečekal. „Budeme moci nasadit vlakové spoje pouze v takovém rozsahu, na který seženeme financování od dalších sponzorů. Pokud peníze neseženeme, nebudeme jezdit,“ konstatuje Adam.

Spolek vypravuje víkendové spoje jako koníček, není to předmět jeho podnikání. „Veškerá naše práce a činnost je konána zdarma bez nároku na odměnu a vše se děje ve volném čase našich členů,“ doplňuje Pavel Adam.

Loni se do Krušných hor svezlo ve 13 spojích více než tisíc cestujících. „Příjemná je možnost vystoupit na různých úsecích Krušných hor podle toho, jak se člověk cítí. A ještě je pauza pro opečení buřtů,“ vyzdvihuje atraktivitu vlaků Martin Pavelec.

Podrobnosti o jízdách vlaků na trase Klášterec nad Ohří – Chomutov – Křimov – Vejprty a zpět budou zveřejněné na internetových stránkách www.loko-motiv.cz.