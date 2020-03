V sobotu 14. března v poledne stála před lékárnou asi desítka lidí. Za dveřmi byla pracovnice lékárny v roušce, která dávala znamení dalšímu, kdo byl na řadě. "Je to správné," řekla Deníku maminka s miminkem v břišním nosiči. Byla na konci fronty a usmívala se. "Jsem v pohodě, situaci zvládám," dodala. Lidé se před lékárnou chovali disciplinovaně, stáli v řadě v poklidu a čekali na svou chvíli.

Na mimořádném nočním zasedání vlády bylo v sobotu 14. března rozhodnuto o uzavření obchodů s výjimkou prodeje potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších. Zároveň jsou od šesté hodiny ranní uzavřeny všechny hospody, herny a kasina. Zákaz provozu platí do 24. března šesté hodiny ranní a týká se i služeb, jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Dodržování nařízení bude kontrolovat policie. Naopak restaurace, které nabízejí možnost odnést si jídlo s sebou nebo jej doručit domů, mohou být otevřeny.

Ve ztichlém mosteckém Centralu je zavřená většina obchodů. "Je to hrůza. Oni si myslí, že to pomůže," postěžovala si jedna seniorka, která si šla pro zvířecí krmivo, protože zverimex otevřený být může. V hypermarketech Albert, Tesco, Kaufland a v Penny žádný mimořádný nával v poledne nebyl, přestože některé rodiny si přišly nakoupit víc potravin. "Když jsme měli plný vozík, lidé se nám smáli. To mi vadí," řekla mladá žena, která si šla ze shonu odpočinout na Benedikt.